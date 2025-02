Nach 14 Jahren: Alan Ritchson kehrt für Amazon in Kult-Rolle zurück, die ihn vor Reacher berühmt machte

Alan Ritchson wird in wenigen Tagen in Reacher Staffel 3 zurückkehren. Danach steht für ihn eine völlig andere Rolle an, die er schon vor 14 Jahren spielte.

Reacher-Fans kennen Alan Ritchson als knallharten Ex-Militär Jack Reacher, der seine Fäuste und Waffen sprechen lässt. Vor 14 Jahren verkörperte Ritchson jedoch eine völlig andere Rolle und spielte in der Comedy-Serie Blue Mountain State den Studienanfänger Alex, der als Quarterback des Footballteams vor allem Frauen und Partys im Sinn hat. Nachdem die Serie nach drei Staffeln ihr vorläufiges Ende gefunden hatte, soll es nun tatsächlich noch eine 4. Season geben. Reacher-StarAlan Ritchson bringt Staffel 4 von Blue Mountain State zu Amazon Bereits im März letzten Jahres wurde eine neue Staffel der beliebten Comedy-Serie angekündigt. Damals war die Idee jedoch noch nicht in trockenen Tüchern, ebenso stand kein Streaming-Dienst für das nostalgische Projekt fest. Nun sollen sich die neuen Folgen bereits in den letzten Zügen der Entwicklung befinden. Wie Deadline berichtet, wird die 4. Staffel von Blue Mountain State zu Amazon Prime Video kommen, wo Reacher-Star Ritchson mittlerweile einen First-Look-Deal innehat. Schaut hier einen Trailer zu Blue Mountain State: Blue Mountain State - Trailer (English) Ritchson gab sich während einer Pressekonferenz begeistert über die Fortsetzung der College-Kultserie und teaste nichts Geringeres als "die beste Staffel von Blue Mountain State, die es jemals gab": Es ist so verdammt lustig und perfekt, wie wir die Figuren aufleben lassen und ins Hier und Jetzt verfrachten. Darum geht's in Blue Mountain State mit Alan Ritchson Blue Mountain State dreht sich um die gleichnamige fiktive Universität im mittleren Westen der USA und dessen Footballteam, die Mountain Goats. Die Serie stellt drei Studienanfänger ins Zentrum, die sich mit dem Leben am College zwischen Sport, Partys und Liebschaften zurechtfinden müssen. Ritchson schlüpfte von 2010 bis 2011 in drei Staffeln in die Rolle von Kevin "Thad" Castle, der das Team der Mountain Goats als Quarterback anführte. 2016 folgte mit Blue Mountain State: The Rise of Thadland eine Fortsetzung zur Serie als Film, in der Ritchson und seine Co-Stars Darin Brooks und Chris Romano zurückkehrten.