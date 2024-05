Nach 15 Jahren erstmals im TV: Vergessenes Gangster-Epos mit Jackie Chan, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

Jackie Chan ist vor allem für Humor und Kampfkunst bekannt. In der heutigen Free-TV-Premiere von Stadt der Gewalt schlägt er allerdings einen ganz anderen, deutlich härteren Ton an.

Wer Jackie Chan-Filme liebt, steht in der Regel auf Slapstick-Humor und witzige Kloppereien. Beides bekommt ihr in Stadt der Gewalt nicht serviert. Stattdessen ist hier der Name Programm. Der halb vergessene Gangsterfilm mit Jackie Chan in einer seiner ernstesten Rollen läuft heute zum ersten Mal im TV.

Heute im TV: Darum geht's in Stadt der Gewalt mit Jackie Chan

Eigentlich will Tietou (Jackie Chan) ein neues Leben beginnen und seine vermisste Freundin Xiu Xiu finden. Darum reist er mit seinem Bruder Jie (Daniel Wu) illegal nach Japan ein. Dort finden sich die beiden schnell in einer misslichen Lage am Rande der Gesellschaft wieder. Sie werden von allen Seiten schikaniert und müssen die schlimmsten Jobs annehmen.

Bald findet Tietou aber heraus, dass seine Freundin mittlerweile mit einem Yakuza-Boss zusammen ist. Daraufhin beschließt der Chinese, sich mit anderen illegalen Einwanderern zusammenzutun, um der Mafia etwas entgegensetzen zu können. Im Lauf der Zeit steigt er sogar zum Anführer einer eigenen Straßengang auf und wird von einem Inspektor namens Kitano aufs Korn genommen.

New KSM Jackie Chan in Stadt der Gewalt

Stadt der Gewalt zeigt Jackie Chan von einer äußerst ungewohnten Seite

Mit Stadt der Gewalt bekommen wir keinen locker-fluffigen Action-Spaß, sondern ein beinhartes Mafia-Drama. Hier kommt es zwar auch ab und zu zum Kampf, aber der gleicht eher kurzen Explosionen der Gewalt als den sonst oft skurrilen wie witzigen Prügeleien aus anderen Jackie Chan-Filmen. Gleichzeitig schreckt der Film nicht vor Themen wie Migration und Rassismus zurück.



Im Mittelpunkt steht ganz klar die Charakterentwicklung. Der chinesische Traktorfahrer vom Land wird in den Hexenkessel der japanischen Großstadt geworfen. Das geht nicht spurlos an ihm vorbei und auch wenn es teilweise bitter ist, macht es Spaß, diesem Wandel beizuwohnen. Jackie Chan zeigt hier, dass er mehr als nur Witze reißen und kämpfen kann.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Stadt der Gewalt?

Am heutigen Donnerstag, den 16. Mai 2024 läuft Stadt der Gewalt um 22:05 Uhr auf Tele5. Dabei handelt es sich allerdings um eine gekürzte FSK 16-Fassung, weil die Ausstrahlung vor 23 Uhr erfolgt. Die ungekürzte Wiederholung läuft dann am 17. Mai 2024 um 23:55 Uhr.



Wollt ihr den Jackie Chan-Streifen aber lieber nicht im TV, sondern online sehen, geht das natürlich auch. Bei Apple TV, über Google oder auf Amazon könnt ihr euch den Film leihen oder kaufen. In einer Abo-Flat ist er momentan nicht enthalten.

