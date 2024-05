Die Sci-Fi-Sensation des Jahres: Im grandiosen Megalopolis-Trailer ist eine ganze Stadt dem Untergang geweiht

Lange haben wir auf den ersten Trailer zu Megalopolis gewartet. Jetzt gibt es endlich einen 90-sekündigen Einblick in den Sci-Fi-Blockbuster von Meisterregisseur Francis Ford Coppola.

2024 ist ein hervorragendes Jahr für den Sci-Fi-Film. Mit Dune: Part Two hat alles angefangen. Aktuell läuft ein neues Planet der Affen-Abenteuer im Kino, ehe wir uns mit Furiosa in die Post-Apokalypse von Mad Max stürzen. Auch die nächste Begegnung mit dem legendären Alien steht vor der Tür. Und dann wäre da noch Megalopolis.

Von allen Blockbustern des Jahres ist die dystopische Erzählung einer untergehenden Metropole das unberechenbarste Projekt. Ausgehend vom Teaser-Trailer sieht es so aus, als hätte Regisseur Francis Ford Coppola (Der Pate) nach 13-jähriger (!) Kinopause einen ganz besonderen Film geschaffen, der uns noch lange begleiten wird.

Sci-Fi-Highlight 2024:Erster Teaser-Trailer zu Megalopolis von Francis Ford Coppola enthüllt

Megalopolis - Teaser Trailer (English) HD

Die Geschichte von Megalopolis beginnt mit der Zerstörung einer Großstadt, wie der Trailer in den ersten Sekunden mit eindrucksvollen Bildern zeigt. Danach folgen wir dem jungen, ehrgeizigen und idealistischen Architekt namens Cesar Catilina (Adam Driver), der eine große Vision für den Wiederaufbau verfolgt: Er stellt sich eine Utopie vor.

Ihm gegenüber steht der korrupte Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), der sich nicht für die Zukunft interessiert, sondern für seinen eigenen Machterhalt. Was die Sache noch komplizierter macht: Cesars große Liebe, Julia (Nathalie Emmanuel), ist niemand Geringeres als die Tochter jenes rückschrittlichen Politikers.

Coppola, der beim Drehbuch zu Megalopolis u.a. von der römischen Geschichte und den Werken von H.G. Wells inspiriert wurde, wollte Megalopolis bereits in den 1980er Jahren drehen. Schlussendlich ist das Projekt mehrmals auseinandergefallen, ehe er die Finanzierung – 120 Millionen US-Dollar! – selbst stemmte.

Zum Weiterlesen: Hollywood fürchtet sich vor Coppolas Megalopolis

Nach all den Dekaden des Scheiterns gleicht es einem Wunder, dass Megalopolis doch noch kommt. Coppola musste große Teile seines Weinguts verkaufen, um das Budget zusammenzubekommen. Jetzt meldet er sich mit seinem ersten Film seit dem 2011 erschienen Twixt auf der Leinwand zurück – Filmgeschichte vor unseren Augen!

Sci-Fi-Blockbuster: Wann startet Megalopolis im Kino?

Der offizielle Kinostart von Megalopolis steht noch nicht fest. Die gute Nachricht ist aber, dass der Film in Deutschland bereits einen Verleih gefunden hat. Constantin Film bringt Coppolas neues Werk bei uns ins Kino. Bereits in wenigen Tagen, am 16. Mai 2024, feiert der Film bei den Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere.