Nach 20 Jahren: Einer der seltsamsten deutschen Sender wird eingestellt (kaum zu glauben, dass er überhaupt so lange existierte)

Das haben selbst die Engel nicht kommen sehen: Der umstrittene Esoterik-Kanal AstroTV macht nach 20 Jahren Schluss. Der Sendebetrieb wird eingestellt.

Wer nach Fluchbrechungen, Lichtkörperreinigungen oder Herzöffnungen durch Maria Magdalena sucht, wird auf AstroTV fündig. Der Esoterik-Sender versteht sich seit zwei Jahrzehnten als Anlaufstelle für spirituelle Beratungsangebote – natürlich kostenpflichtig.

Das Konzept steht in der Kritik: Dem Unternehmen wird seit jeher vorgeworfen, verletzlichen Menschen Geld aus der Tasche zu leiern. Jetzt scheint selbst die Direktverbindung zu den Engeln nichts mehr zu nützen: AstroTV stellt den Sendebetrieb zum Ende des Jahres ein.

AstroTV – Ein zweifelhaftes Stück TV-Geschichte

Der Sender führt seit seinem Start 2004 ein Doppelleben: Esoterik-Fans wissen das einzigartige Angebot zu schätzen, doch auf Außenstehende wirkt es wie dreiste Abzocke. Wer nicht an die Kraft von Tarotkarten, Schutzengel und Co. glaubt, dürfte wohl nur wenig Interesse an einer kostenpflichtigen Deutung der Zukunft haben.

Mangelhafte Kamera-Qualität, das angestaubte Studio und die exzentrischen "Expert:innen" tun ihr Übriges: AstroTV wirkt wie eine aus der Zeit gefallene Amateur-Produktion. Ein Umstand, der schon oft bei Kalkofes Mattscheibe parodiert wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Zielgruppe scheint das nicht zu stören. Die Berater:innen im Studio locken mit den tiefsten Sehnsüchten der Zusehenden. Wird eine Witwe den Tod ihres Mannes überwinden? Darf ein verarmter Rentner auf einen Geldsegen hoffen? Wird das unscheinbare Mauerblümchen doch noch Liebe finden?

Die vermeintliche Antwort auf essenzielle Lebensfragen liegt nur einen kostenpflichtigen Anruf entfernt. Ein lukratives Geschäft für den Sender, denn gerade verzweifelte Menschen greifen wohl tief in die Tasche, um Rat und Führung zu erhalten.

Kein Wunder, dass im Laufe der Jahre immer wieder Abzock-Vorwürfe laut wurden. Der wohl bekannteste Vorfall ereignete sich 2015. Das Berliner Kollektiv Peng! hat eigenen Angaben zufolge einen Clown ins Studio geschleust, der den Moderator mit einem Ei bewarf und seine Kritik vor laufender Kamera äußerte: "Wir finden, AstroTV sollte die Sendelizenz entzogen werden! Denn das, was hier stattfindet, ist Betrug."

Das sagen die Betroffenen zum AstroTV-Ende

Zwanzig Jahre lang hielt der Sender im Free-TV durch, doch wie Verantwortliche gegenüber DWDL.de bestätigen, ist eine drastische Entscheidung gefallen: AstroTV wird zum 31. Dezember 2024 den Sendebetrieb einstellen.

In den letzten Jahren habe es laut digitalfernsehen.de immer mehr Probleme gegeben, den kleinen Privatsender überhaupt zu empfangen. Daraufhin sei es zu massiven Quoten-Einbrüchen gekommen, die sich wohl negativ auf den Umsatz ausgewirkt haben dürften.

Der Geschäftsführer des Mutterkonzerns adviqo Tom Tews gibt sich jedoch positiv. Er betont, dass es Pläne gäbe, das Senderkonzept fortzuführen:

Es ist nun an der Zeit, dass wir unseren Fokus anpassen und die Weichen für die Zukunft in einer zunehmend digitalisierten Welt stellen.

Noch sind keine konkreten Details für die Zeit nach dem TV-Aus bekannt, Tews' Statement legt jedoch nahe, dass das Online-Angebot ausgebaut werde. Schon jetzt ist AstroTV auf Social Media aktiv und wird live auf YouTube übertragen. Am Konzept der esoterischen Lebensberatung dürfte sich nur wenig ändern. Ob die Neuausrichtung glücken wird, steht in den Sternen.