Nach 3 Jahren Pause: Amazons erster Action-Hit kehrt im furiosen Trailer zurück

Kurzzeitig sah es so aus, als hätte Amazon seine actiongeladene Jack Ryan-Serie mit John Krasinski vergessen. Der frisch veröffentlichte Trailer zur 3. Staffel beweist jedoch das Gegenteil.

Im August 2018 startete eine der erfolgreichsten Amazon-Serien: Tom Clancy’s Jack Ryan. Das Reboot der gleichnamigen Romanfigur mit John Krasinski in der Hauptrolle erfreute sich großer Beliebtheit beim Publikum und wurde unmittelbar um eine 2. Staffel verlängert, die ein Jahr später das Programm des Streaming-Diensts eroberte.

Danach wurde es allerdings ruhig. Trotz des massiven Erfolgs, den die Jack Ryan-Serie für Amazon einfahren konnte, hat die 3. Staffel lange auf sich warten lassen. Grund dafür sind Verzögerungen durch die Pandemie und Krasinskis voller Terminkalender. Doch jetzt ist es endlich so weit: Jack Ryan kehrt Ende des Monats zurück.

Neuer Trailer zur 3. Staffel von Amazons Jack Ryan-Serie

Die 3. Staffel von Tom Clancy's Jack Ryan startet am 21. Dezember 2022 bei Amazon Prime. Genauso wie in den vorherigen Runden erwarten uns acht Episoden. Veröffentlicht werden diese alle gleichzeitig am Starttag.

Die 4. Staffel ist auch schon bestätigt. Sie wird allerdings die letzte sein. Amazon hat dennoch großes Interesse, die Marke weiterhin am Leben zu halten und entwickelt derzeit ein Spin-off rund um den von Michael Peña verkörperten Domingo "Ding" Cavez, der im Rahmen der 3. und 4. Staffel als wichtige Figur etabliert wird.

Seid ihr bei Jack Ryan noch dabei oder längst ausgestiegen?