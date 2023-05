Nach 30 (!) Jahren: Action-Gott Sylvester Stallone dreht Fortsetzung von Stunt-Inferno

Sylvester Stallone dreht einen neuen Action-Film. Allerdings nicht als Rambo, sondern als Gabe Walker: Cliffhanger 2 kommt. Lest hier, was über das Projekt bekannt ist.

In den letzten Jahren kehrte Sylvester Stallone regelmäßig in seine bekannteste Actionrolle zurück: Es gibt inzwischen 5 Rambo-Teile und mehrere The Expendables-Sequels. Sein nächstes Projekt belebt eine andere, etwas unbekanntere Figur aus den Tiefen der Stallone-Vita wieder. Wie das Branchen-Blatt Deadline berichtet, spielt Stallone seine Rolle als Bergretter aus Cliffhanger - Nur die Starken überleben nochmal. Es ist nach 2014 der zweite Versuch, den Film fortzusetzen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Worum ging es in Cliffhanger nochmal?

Im ersten Teil aus dem Jahr 1993 verkörpert Sylvester Stallone Gabe Walker. Er gilt als der beste Mann der Bergwacht in den Rocky Mountains, der sich nach einem tragischen Unfall zur Ruhe setzte – bis ein Flugzeug in den Bergen abstürzt. Bei der Rettungsaktion trifft Gabe allerdings auf eine Gruppe Schwerkrimineller, angeführt von Eric Qualen (John Lithgow). Bei dem Dreh wurde einer der gefährlichsten und teuersten Stunts aller Zeiten durchgeführt, wenn auch ohne Beteiligung Stallones.

Was ist über die Cliffhanger-Fortsetzung bekannt?

Cliffhanger 2 könnte ähnlich aufwendig werden wie sein Vorgänger. Die wichtigsten Eckpunkte des Projekts stehen bereits fest: Stallone verkörpert den um 30 Jahre gealterten Gabe Walker abermals in der Hauptrolle. Ric Roman Waugh (Angel Has Fallen) übernimmt die Regie. Und Mark Bianculli (Hunters) schrieb das Drehbuch, Plot-Details sind allerdings noch nicht bekannt. Weitere Rollen neben Stallone werden derzeit besetzt. Wann Cliffhanger 2 startet, ist nicht bekannt – das Jahr 2025 scheint realistisch.

Was ist der nächste Film von Stallone?

Der Action-Star ist demnächst in Guardians of the Galaxy 3 zu sehen. Außerdem gibt er als Barney Ross seinen endgültigen Abschied im Action-Ensemble-Kracher The Expendables 4.

