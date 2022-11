Nach 36 Jahren: Die erste Dragon Ball-Serie erscheint erstmals als Blu-ray und hier kriegt ihr die Box

Lange waren Dragon Ball-Folgen nur auf DVD verfügbar. Jetzt wird bald der erste Schub an Episoden als Blu-ray auch nach Deutschland kommen.

Wenige Anime-Franchises hatten international wie hierzulande einen so immensen Einschlag wie Dragon Ball. Wer sich allerdings die erste Dragon Ball-Serie in bester Qualität ins Regal stellen wollte, schaute bisher in die Röhre. Damit ist jetzt Schluss. Nach 36 Jahren erscheinen die ersten Bildschirm-Abenteuer von Son Goku, Bulma und Co. erstmals in Deutschland auf Blu-ray.

Son Gokus Anfänge fürs Heimkino: Die ersten Dragon Ball-Folgen jetzt auf Blu-ray

Die insgesamt 153 Episoden der Anime-Serie liefen in Deutschland ab 1999 auf RTL II. Jetzt gibt es zumindest die allerersten Folgen von Dragon Ball bald auf Blu-ray. Der zweite bis sechste Volume der von Crunchyroll veröffentlichten Edition ist weiterhin nur auf DVD verfügbar. Aber hier wird hoffentlich bald nachgeliefert.

Nichtsdestotrotz liegen selbst bei Volume 1 bereits satte 11 Stunden und 40 Minuten an Dragon Ball-Folgen vor. Wer die deutsche Synchronisation seinerzeit verschmäht hat und das japanische Original bevorzugt, wird die Auswahl beider Sprachen im Paket vorfinden.

Wann kommen die ersten Dragon Ball-Folgen auf Blu-ray raus?

Wer schon ganz fiebrig auf den Dragon Ball-Beginn in gestochen scharfer Qualität wartet, wird sich allerdings noch etwas gedulden müssen. Dragon Ball Vol. 1 erscheint am 12. Januar 2023 auf Blu-ray.

Wollt ihr euch Dragon Ball auf Blu-ray ins Regal stellen?