Nach 9 (!) Remakes bekommt Hit-Serie endlich auch deutsche Version: Hier ist der Trailer zu Call My Agent Berlin

Bei Disney+ startet noch dieses Jahr die deutsche Version des Serienüberfliegers Call My Agent. Dieses Mal finden wir uns in einer Agentur im Herzen von Berlin ein, wo bald das Chaos losbricht.

Wenn wir an die erfolgreichsten Serien der vergangenen Dekaden denken, kommen zuerst aufwendige Blockbuster wie Game of Thrones in den Sinn. Der Erfolg von Serien kann jedoch auch ganz anders aussehen, wie der französische Überflieger Call My Agent beweist. Denn der hat zahlreiche internationale Ableger hervorgebracht. Jetzt folgt die deutsche Version der Geschichte über eine Schauspielagentur.

Call My Agent Berlin ist der Titel des hiesigen Remakes, das als Originalproduktion unter dem Dach von Disney+ entwickelt wurde. In etwas mehr als zwei Monaten feiert die Mischung aus Drama und Komödie ihre Premiere bei dem Streaming-Dienst. Aus diesem Anlass wurde nun der erste Trailer veröffentlicht, der uns einen besseren Einblick in die prominent besetzte Neuinterpretation des vertrauten Stoffs gibt.



Erster Trailer zu Call My Agent Berlin bei Disney+

Call My Agent - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem wir im Original die Pariser Schauspielagentur ASK kennengelernt haben, entführt Call My Agent Berlin in die deutsche Hauptstadt und stellt uns die Belegschaft der Agentur Stern vor, wo entschieden wird, welcher Name als Nächstes im Rampenlicht auf dem roten Teppich steht. Doch plötzlich kommt es zur internen Tragödie.

Richard Stern, der Gründer der Agentur stirbt, und hinterlässt eine große Lücke. Nicht nur bei den Angestellten herrscht Ungewissheit. Mehr und mehr der berühmten Klient:innen überlegen, die Agentur zu wechseln. Doch wie können die alten Talente gehalten und neue dazugewonnen werden? Bei Stern geht es drunter und drüber.

In der offiziellen Serienbeschreibung heißt es vielversprechend:

Verrat, Liebe, Familie und Freundschaft mischen sich zu einem explosiven Cocktail, der die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem sprengt. Jeder Kampf bringt die Agentur näher an den Triumph – oder den Ruin ...

Serien-Hit wandert von Frankreich nach Deutschland

Call My Agent Berlin vereint damit die perfekten Bestandteile für eine packende Geschichte und lockt mit einem spannenden Setting. Kein Wunder, dass das Format bereits für etliche andere Länder adaptiert wurde.

Bisher erschienen sind:

Frankreich – Call My Agent (2015)

– Call My Agent (2015) Kanada – Les Invisibles (2019)

– Les Invisibles (2019) Türkei – Menajerimi Ara (2020)

– Menajerimi Ara (2020) Indien – Call My Agent: Bollywood (2021)

– Call My Agent: Bollywood (2021) Großbritannien – Ten Percent (2022)

– Ten Percent (2022) Südkorea – Behind Every Star (2022)

– Behind Every Star (2022) Polen – Mój agent (2022)

– Mój agent (2022) Indonesien – Hubungi Agen Gue (2023)

– Hubungi Agen Gue (2023) Italien – Call My Agent – Italia (2023)

– Call My Agent – Italia (2023) Tschechien, Slowakei – Vytoč mého agenta (2024)

– Vytoč mého agenta (2024) Deutschland – Call My Agent Berlin (2025)

Weiterhin geplant sind:

Naher Osten – Adaption von MBC (angekündigt 2022)

– Adaption von MBC (angekündigt 2022) Philippinen – Adaption von HBO Go (angekündigt 2022)

– Adaption von HBO Go (angekündigt 2022) Malaysia – Adaption von Astro (angekündigt 2022)

– Adaption von Astro (angekündigt 2022) Lateinamerika, USA – Adaption von Mediawan (angekündigt 2023)

– Adaption von Mediawan (angekündigt 2023) Spanien – Adaption von Telecinco (angekündigt 2024)

Dass es sich bei Call My Agent Berlin nicht um irgendein beliebiges Remake handelt, wird vor allem durch einen Blick auf den beachtlichen Cast deutlich. Hier tummeln sich laut der jüngsten Pressemitteilung folgende Film- und Fernsehgrößen:

Iris Berben, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Veronica Ferres, Max von der Groeben, Florence Kasumba, Frederick Lau, Heiner Lauterbach, Heike Makatsch, Raùl Richter, Katja Riemann, Alicia von Rittberg, Emilia Schüle, Kostja Ullmann, Christian Ulmen, Jürgen Vogel.

Wann startet Call My Agent Berlin bei Disney+?

Die 1. Staffel von Call My Agent Berlin feiert am 12. September 2025 ihre Premiere bei Disney+. Insgesamt erwarten uns zehn Episoden, die uns in den Agenturwahnsinn entführen. Ob es danach mit einer 2. Staffel weitergeht, ist unklar. Angesichts des massiven Erfolgs des Originals stehen die Chancen aber nicht schlecht.