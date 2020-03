Nach Avengers 4: Jetzt ist die große Rückkehr eines Bösewichts möglich

In Avengers 4 spielte Red Skull eine Schlüsselrolle in einer der tragischsten Szenen. In Zukunft könnte der Endgame-Bösewicht sogar auf die Erde zurückkehren.

In einer der tragischsten Avengers 4: Endgame-Szenen opfert sich Black Widow, damit das restliche Team an den wichtigen Seelenstein im Kampf gegen Thanos gelangt. Diese Bedingung wird den Helden auf Vormir von Red Skull erklärt. Der ehemalige Captain America-Bösewicht wurde von dem Tesserakt auf den Planeten verbannt, wo er als Hüter des Infinity-Steins für die Einhaltung der Regeln sorgen muss. Nachdem in Avengers 4 ein großes Opfer für den Seelenstein erbracht wurde, ist die Zukunft des Schurken offen. Der Schauspieler der Figur sprach jetzt über konkrete Möglichkeiten einer Rückkehr von Red Skull.

Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Dann klickt auf den Link und informiert euch oder schließt ein Abo ab: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Red Skull könnte nach Endgame auf die Erde zurückkehren Nachdem Red Skull in Captain America - The First Avenger und Avengers 3: Infinity War von Hugo Weaving gespielt wurde, übernahm Ross Marquand die Rolle in Avengers 4: Endgame. In einem kürzlichen Interview sprach der Schauspieler laut Comic Book Movie über die mögliche Rückkehr der Figur: [Die Regisseure Anthony und Joe Russo] sagten, sobald Red Skull vom Seelenstein befreit ist, sobald Thanos ihn bekommt und wenn Hawkeye ihn bekommt, ist er im Wesentlichen frei. Aber wenn wir darüber nachdenken, gibt es jetzt all diese verschiedenen Multiversen. Wenn Thanos ihn also in einem Multiversum befreit, ist er frei. Ich kann mir vorstellen, dass er als erstes auf die Erde zurückkehren würde, falls er noch Rachepläne hat. Vielleicht will er sich rächen, vielleicht will er seinen teuflischen Plan aufrechterhalten. Mehr zu Red Skull: Avengers 4: Endgame-Macher bestätigen Theorie zu Captain Americas letzter Mission © Disney Red Skull in Avengers 4: Endgame Red Skull ist im MCU vielleicht gar nicht mehr an Rache interessiert Im Interview sprach Marquand auch darüber, dass Red Skull womöglich gar nicht mehr an Rache interessiert ist: Oder vielleicht kümmert es ihn überhaupt nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn du mit unendlicher Weisheit gesegnet bist, treffen dich auch unendlichen Schmerzen und Leiden als Fluch. Womöglich ist er über all das hinweg, weil er gar nicht mehr im klassischen Sinne am Leben ist. Nach Avengers 4: Endgame - So führt Phase 4 das MCU in die Zukunft Im Gespräch sagte Marquand auch, dass er noch nicht wegen einer Rückkehr von Red Skull angesprochen wurde. Falls Hugo Weaving aber nicht noch mal in der Rolle zurückkehren wollen würde, wäre es für ihn eine Ehre, den Marvel-Schurken auch in Zukunft erneut zu spielen. Im Gespräch sagte Marquand auch, dass er noch nicht wegen einer Rückkehr von Red Skull angesprochen wurde. Falls Hugo Weaving aber nicht noch mal in der Rolle zurückkehren wollen würde,, den Marvel-Schurken auch in Zukunft erneut zu spielen. Wollt ihr Red Skull nach Endgame nochmal im MCU sehen?