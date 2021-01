6 Monate Marvel-Dauerfeuer: Nach langer Durststrecke geht es im MCU jetzt richtig ab

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Marvel-Projekte verschoben. In den nächsten sechs Monaten erwartet uns dafür ein MCU-Abenteuer nach dem anderen.

Bis auf das Finale von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. wurde letztes Jahr kein einziges neues MCU-Projekt veröffentlicht. Das hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben. Die kommenden Wochen und Monate werden dafür umso ereignisreicher. 2021 meldet sich das Marvel Cinematic Universe mit voller Kraft zurück.

Alle neuen Marvel-Filme und -Serien 2021

Drei Marvel-Serien und ein Kinofilm erwarten uns im ersten Halbjahr 2021. Wenn alles nach Plan geht, können wir (fast) jede Woche mit einem neuem MCU-Abenteuer rechnen. Ein Novum für das Mega-Franchise, das beriets in der Vergangenheit mit einem unglaublichen Veröffentlichungsrhythmus beeindruckte. Doch was kommt alles auf uns zu?

Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir einen Terminkalender erstellt. Viele Daten stehen bereits fest, vereinzelt müssen noch Lücken gefüllt werden.

WandaVision dominiert die ersten drei Monate 2021

Die Serie WandaVision eröffnet in wenigen Tagen die vierte MCU-Phase. Insgesamt erscheinen neun Episoden auf Disney+, die das Marvel-Universum auf den Kopf stellen und quer durch die Fernsehgeschichte führen.

15. Januar 2021 : WandaVision, Folge 1

: WandaVision, Folge 1 15. Januar 2021 : WandaVision, Folge 2

: WandaVision, Folge 2 22. Januar 2021 : WandaVision, Folge 3

: WandaVision, Folge 3 29. Januar 2021 : WandaVision, Folge 4

: WandaVision, Folge 4 5. Februar 2021 : WandaVision, Folge 5

: WandaVision, Folge 5 12. Februar 2021 : WandaVision, Folge 6

: WandaVision, Folge 6 19. Februar 2021 : WandaVision, Folge 7

: WandaVision, Folge 7 26. Februar 2021 : WandaVision, Folge 8

: WandaVision, Folge 8 5. März 2021: WandaVision, Folge 9

WandaVision - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Falcon and the Winter Soldier übernimmt im März 2021

Im März geben sich WandaVision und The Falcon and The Winter Soldier die Klinke in die Hand. Zwei Wochen nach dem Ende des Ablegers mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany übernehmen Anthony Mackie und Sebastian Stan. Laut aktuellem Wissensstand sind sechs Episoden auf Disney+ geplant.

19. März 2021 : The Flacon and the Winter Soldier, Folge 1

: The Flacon and the Winter Soldier, Folge 1 26. März 2021 : The Falcon and the Winter Soldier, Folge 2

: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 2 2. April 2021 : The Falcon and the Winter Soldier, Folge 3

: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 3 9. April 2021 : The Falcon and the Winter Soldier, Folge 4

: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 4 16. April 2021 : The Falcon and the Winter Soldier, Folge 5

: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 5 23. April 2021: The Falcon and the Winter Soldier, Folge 6

The Falcon and the Winter Soldier - S01 Trailer (English) HD

Ab Mai 2021 läuft Black Widow im Kino und Loki auf Disney+

Nach dem Ende von The Falcon and the Winter Soldier können wir kurz durchatmen, bevor Black Widow Anfang Mai große Leinwand erobert. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Kinos wieder geöffnet haben. Außerdem soll im Mai die sechsteilige Loki-Serie mit Tom Hiddleston auf Disney+ starten.

6. Mai 2021 : Black Widow

: Black Widow TBA: Loki, Folge 1

TBA: Loki, Folge 2

TBA: Loki, Folge 3

TBA: Loki, Folge 4

TBA: Loki, Folge 5

TBA, Loki, Folge 6

Loki - S01 Trailer (English) HD

Je nachdem, wann der Start von Loki stattfindet, zieht sich die Serie bis Ende Juni oder Anfang Juli. Für die erste Hälfte von 2021 haben wir damit eine beispiellose MCU-Abdeckung. Für die zweite Jahreshälfte wird die Ankunft von drei weiteren Marvel-Serien auf Disney+ erwartet:

Dazu kommen zwei Kinostarts:

4. November 2021 : Eternals

: Eternals 16. Dezember 2021: Spider-Man 3

Das Marvel-Jahr 2021 endet mit einem Paukenschlag. Als wären all die vorherigen Filme und Serien nicht genug, verspricht Eternals die Einführung eines neuen Teams an Superheld*innen. Der dritte Spider-Man-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle durchbricht zudem die MCU-Schranken und tobt sich im Multiversum aus.

Spider-Man 3 bringt Figuren aus den Filmen mit Tobey Maguire und Andrew Garfield zurück. Nach der langen Durststrecke befindet sich 2021 auf dem besten Weg, das ultimative Marvel-Jahr zu werden.

