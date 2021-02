Nach Avengers 4: Warum Robert Downey jr. Sherlock Holmes 3 einfach nicht auf die Reihe kriegt

Bei Sat 1. läuft heute Sherlock Holmes 2. Warum gibt es nicht schon lange Teil 3? Robert Downey Jr. schafft es einfach nicht, wegen den Avengers. Aber jetzt wäre ja Zeit ...

Robert Downey Jr., wo bleibt Sherlock Holmes 3? Vor fast zehn Jahren erschien Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten in den Kinos. Es war der Winter 2011. Der Action-Krimi füllte damals das Harry Potter-Loch im Dezember, der rasante Stil zeigte keine Abnutzungserscheinungen, einer Fortsetzung stand nichts im Wege.

Heute im TV: Das quälende Warten auf Sherlock Holmes 3 und die Gründe dafür

Heute läuft Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten um 22.30 Uhr bei Sat.1 und es gibt immer noch keinen dritten Film.

Diese Pause ist quälend, weil Sherlock Holmes uns, die auf mehr warten, immer wieder vertröstet. Wir alle kennen diesen einen Menschen, mit dem wir uns verabreden und der die Treffen dann immer wieder wegen mysteriöser Gründe absagt. Sherlock Holmes 3 (hier könnt ihr euch den Film vormerken) ist dieser Mensch. Sherlock Holmes 3 ghostet uns.

Die Fakten: Was wir über Sherlock Holmes 3 wissen

Robert Downey Jr. und Jude Law stehen für ihre Rollen als Holmes und Watson bereit.

stehen für ihre Rollen als Holmes und Watson bereit. Ein Drehbuch existiert schon.

existiert schon. Zuletzt wurde der Start von Dezember 2020 auf Dezember 2021 verschoben.

verschoben. Die Dreharbeiten laufen noch nicht, weshalb ein Kinostart derzeit offen ist.

Sherlock Holmes 3-Blocker Marvel: Robert Downey Jr. war zu eingespannt

Teil 2 spielte sehr solide 545,4 US-Dollar ein. Solide für die damaligen Verhältnisse, denn das MCU haute noch keine Milliarden-Hits am laufenden Band raus. Damit sind wir schon beim Problem, denn einen großen Anteil an der inzwischen quälend langen Pause trägt eben dieses Marvel Cinematic Universe.

Avengers 3 Infinty War: Die Entwicklung von Iron Man | Evolution

Iron Man 1 brachte Robert Downey Jr. die Rolle als Sherlock Holmes ein. Sein flappsiger Detektiv ist im Grunde eine etwas in sich gekehrtere Version von Tony Stark. RDJ hat seinen Style gefunden: Exzentrischer, hochintelligenter, zum Zynismus neigender Held.

Iron Man erschuf Sherlock, er verhinderte zugleich weitere Anschlüsse an die Reihe. Robert Downey Jr.s Rolle im MCU wurde immer komplexer, er bildete das Herz der Avengers und tut das bis ins Jahr 2019 hinein. Dieser Job kostet Zeit.

Zwischen 2011 (Sherlock 2) und 2019 (Avengers 4: Endgame) spielte Robert Downey Jr. in genau einem Nicht-MCU-Film eine größere Rolle: Der Richter: Recht oder Ehre aus dem Jahr 2014, wer erinnert sich nicht.



Auf den einen Nicht-MCU-Film kommen im selben Zeitraum 7 Auftritte als Tony Stark entweder in Iron Man-Filmen, bei den Avengers, in Civil War oder bei Spider-Man: Homecoming.

Nach Avengers 4: Was hält Robert Downey Jr. noch von Sherlock 3 ab?

Vor fast 2 Jahren schied RDJ aus dem MCU aus. Weg frei für Sherlock 3, könnten wir nun denken. Das stimmt auch. Der zum Top-Star herangereifte Darsteller will sich endlich Zeit für neue Projekte nehmen, sagt er. Wir sehen ihn aber erstmal in Die fantastische Reise des Dr. Dolittle, seinem ersten Blockbuster ohne Marvel-Beteiligung seit, ja seit Sherlock 2.

Sherlock Holmes: Behind the Scenes with Robert Downey Jr. Interview

Und schau an, es tut sich in den ersten Monaten nach Endgame endlich was in Sachen Sherlock Holmes 3.

Es ist das erste Lebenszeichen seit Jahren im Herbst 2019. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war: Jude Law und Robert Downey Jr. sollen in ihre angestammten Rollen zurückkehren, nur ein neuer Regisseur soll den beschäftigten Guy Ritchie ersetzen, Rocket Man-Macher Dexter Fletcher. Angepeilter Kinostart: 22. Dezember 2021. Also exakt 10 nach Jahre dem letzten Film. Es wäre zu schön gewesen.

Sherlock Holmes 3 kommt. Ganz sicher. Irgendwann.

Es passte auch alles zusammen. Aber dann kam Corona und erstickte sämtliche Aufbruchstimmung im Keim, wie Digital Spy berichtet. Zu den Problemen kann Regisseur Dexter Fletcher nur sagen, was derzeit alle Filmproduktionen betrifft: Es ist kompliziert.



War es das jetzt für Sherlock Holmes 3? Kann sich die Reihe ein weiteres Mal aufraffen? Noch ist nichts verloren. Das Projekt liegt lediglich auf Eis. Sherlock Holmes ist eine der berühmtesten Popkultur-Figuren der Welt, sie eignet sich optimal für Blockbuster.

Mit Robert Downey Jr. verfügt sie über eins der bekanntesten Filmgesichter derzeit. Diese Reihe wird weitergehen. Irgendwann.

