Nach Baby Yoda kommt das nächste Star Wars-Baby und sorgt direkt für Verwirrung

Wann wir Baby Yoda wiedersehen werden, ist unklar. Dafür hat uns die neuste Folge von The Bad Batch die Baby-Version einer anderen Star Wars-Kreatur geschenkt.

Achtung, Spoiler zu The Bad Batch!

Es zeichnet sich ein Muster ab: Nachdem The Mandalorian mit Baby Yoda entzückte, hat nun auch The Bad Batch die Baby-Version einer ikonischen Star Wars-Kreatur vorgestellt. Im fünften Kapitel der neuen Animationsserie auf Disney+ bekommen wir einen kleinen Rancor zu Gesicht. Und der sorgt gleich für einiges an Verwirrung.

Hier könnt ihr The Bat Batch direkt auf Disney+ streamen Zu Disney+ Keine Folge verpassen

Die 5. Episode von The Bad Batch entführt uns auf den gebirgigen Planeten Ord Mantell. Hier will die titelgebende Kloneinheit herausfinden, wer die Kopfgeldjägerin aus der letzten Folge ist. Die ehemalige Jedi-Informantin Cid bietet ihnen die Information jedoch nur für eine Gefälligkeit im Gegenzug an. Das Bad Batch soll ein Kind namens Muchi retten.



The Bad Batch: Rancor-Verwirrung im Star Wars-Universum

Es stellt sich heraus, dass das Kind in Wahrheit ein Baby Rancor ist und Jabba the Hut gehört. Dass der Gangsterboss eine Vorliebe für die furchteinflößenden Bestien hat, wissen wir, seitdem sich Luke Skywalker am Anfang von Die Rückkehr der Jedi-Ritter gegen einen ausgewachsenen Rancor verteidigen musste.

Für viele Fans lag die Schlussfolgerung nahe, dass der kleine Rancor aus The Bad Batch im Lauf der Jahre zu dem großen Rancor aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter heranwächst. Tatsächlich handelt es sich um zwei unterschiedliche Kreaturen.

Der Rancor aus The Bad Batch ist weiblich und heißt Muchi

Der Rancor aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist männlich und heißt Pateesa

© 20th Century Studios/Disney Muchi (links)

Das Bad Batch hat also nicht den Rancor gerettet, dem eines Tages Luke Skywalker zum Fraß vorgeworfen wird. Dennoch stellt sich die Frage, wie Muchis Geschichte ab diesem Punkt weitergeht. Es ist durchaus denkbar, dass Jabba für sie ebenfalls einen Platz im Kerker seines Palasts auf Tatooine vorgesehen hat. Das wäre ein ziemlich düsteres Schicksal.

The Bad Batch auf den Spuren von The Mandalorian

The Bad Batch verfolgt eine ähnliche Taktik wie The Mandalorian. Jede Woche gibt es einen – mal kleineren, mal größeren – Verweis auf ältere Star Wars-Geschichten. In der vorherigen Episode kehrte etwa Ming-Na Wen als Fennec Shand zurück und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit dem Bad Batch, die an Angriff der Klonkrieger erinnerte.

Nun taucht ein Baby Rancor auf und lässt in Erinnerungen an Die Rückkehr der Jedi-Ritter schwelgen. Wir dürfen gespannt sein, welche Referenzen uns in den nächsten Wochen erwarten. Die einzelnen Folgen von The Bad Batch erscheinen jeden Freitag auf Disney+. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 16 Episoden.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Book of Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie hat euch der Baby-Rancor in The Bad Batch gefallen?