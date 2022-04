Nach Bruce Willis' Karriere-Ende: Anti-Oscars nehmen erniedrigenden Preis für den Action-Star zurück

Dieses Jahr schufen die Anti-Oscars aus Spott für Action-Star Bruce Willis eine eigene Kategorie. Im Lichte seiner Erkrankung ziehen sie die Verleihung nun zurück.

Bruce Willis muss seine Karriere aufgrund einer Krankheit beenden. Ganz Hollywood verneigt sich vor der Action-Legende. Selbst die Anti-Oscars der Goldenen Himbeere rudern jetzt zurück und entziehen ihm aus Respekt den spöttischen Preis dieses Jahres.

Anti-Oscars ziehen Spott-Auszeichnung gegen Action-Star Bruce Willis zurück

Entertainment Weekly zitiert die Verantwortlichen folgendermaßen:

Die Goldene Himbeere hat beschlossen, ihren Preis aufgrund seiner kürzlichen Diagnose zurückzuziehen. Falls die Entscheidungen und Leistungen eines Menschen durch einen medizinischen Zustand beeinträchtigt werden, ist eine Goldene Himbeere nicht angemessen.

Willis hatte in den letzten Jahren aufgrund vieler Straight-to-VOD-Filme in der Kritik gestanden. Die gehäufte Abneigung gegen Filme wie Cosmic Sin - Invasion im All nahmen die Anti-Oscars dieses Jahr zum Anlass, um ihm eine eigene Kategorie zu widmen. Neue Details werfen nun auf die Produktionen in Bruce Willis' Spätwerk ein trauriges Licht.

Die Verleihung der Goldenen Himbeere steht nicht zum ersten Mal unter Beschuss. Viele empfinden die Veranstaltung als herablassende Geste des Hollywood-Establishments gegenüber kleinen Film-Schmieden.

