Nach Daniel Craig: 6 James Bond-Nachfolger, die wahrscheinlicher als Tom Hardy und Henry Cavill sind

Der nächste James Bond-Star nach Daniel Craig wird noch gesucht. Wir stellen euch sechs Darsteller vor, die viel wahrscheinlicher für die Rolle sind als Star-Favoriten wie Idris Elba, Tom Hardy und Henry Cavill.

Mit Keine Zeit zu sterben hat sich Daniel Craig endgültig von seiner langjährigen Rolle als James Bond verabschiedet. Wer in seine Fußstapfen tritt, ist völlig offen und die Suche beginnt wohl erst noch.

In den letzten Monaten und Jahren sind immer wieder große Namen gefallen, die sich Fans wünschen oder als angebliche James Bond-Favoriten galten. Stars wie Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill solltet ihr aber nicht in der Rolle erwarten. Bisher wurden fast immer Bond-Darsteller ausgewählt, die noch keine so riesige Karriere hatten oder zu dem Zeitpunkt in Franchises eingebunden waren.

Wir stellen euch stattdessen sechs Schauspieler vor, die mit der Bond-Rolle in Verbindung gebracht wurden und viel bessere Chancen als Hardy, Cavill & Co. haben.

Der neue James Bond nach Daniel Craig? Regé-Jean Page

Nach seiner Rolle als Duke of Hastings in der Netflix-Serie Bridgerton gilt Regé-Jean Page für mehrere Seiten wie Page Six als einer der größten Favoriten für die James Bond-Rolle. Laut Insider hat der Schauspieler schon den Segen von 007-Star Pierce Brosnan bekommen. Im Video macht er auf jeden Fall eine gute Figur als Bond-Verschnitt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der neue James Bond nach Daniel Craig? Henry Golding

Nach dem Mega-Erfolg der romantischen Komödie Crazy Rich kamen Berichte , die Henry Golding mit der Bond-Rolle in Verbindung brachten. Auslöser war ein Interview-Clip von TMZ, die Golding nach der Möglichkeit fragten, ob er der neue 007 werden könnte, was der Schauspieler weder verneinte noch bestätigte. Durch seine Rolle im G.I. Joe-Ableger Snake Eyes hat Henry Golding außerdem seine Qualitäten als Actionstar gezeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der neue James Bond nach Daniel Craig? Riz Ahmed

Schon 2018 zeigte sich Riz Ahmed (Nightcrawler, The Night Of) interessiert an der James Bond-Rolle . Für ihn als muslimischer Brite wäre es eine ideale Möglichkeit, dem Franchise mehr Diversität zu verleihen. Seitdem fällt sein Name immer wieder im Zusammenhang mit einem möglichen neuen 007.

Auch wenn Riz Ahmed bisher hauptsächlich Dramarollen gespielt hat, können wir ihn uns in einer Actionrolle vorstellen. Das hat zum Beispiel seine körperliche Performance als Schlagzeuger einer Metal-Band, der langsam sein Gehör verliert, in Sound of Metal gezeigt.

Schaut hier den Trailer zu Sound of Metal mit Riz Ahmed:

Sound of Metal - Trailer (English) HD

Der neue James Bond nach Daniel Craig? James Norton

Im Kino spielt der Brite James Norton gerade die Hauptrolle in dem emotionalen Drama Nowhere Special als Vater, der nicht mehr lange zu leben hat. Seit Januar 2020 wird Norton von Buchmacher:innen als einer der größten Favoriten für die James Bond-Nachfolge gehandelt. Gerüchte, er habe schon Gespräche mit den Bond-Produzent:innen geführt, dementierte er aber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Juli dieses Jahres sprach er zumindest im Interview mit der britischen Metro nochmal über die Bond-Rolle. Wegen seiner Erkrankung wäre er der erste James Bond mit Diabetes, was für Norton eine Besonderheit wäre.

Der neue James Bond nach Daniel Craig? Sam Heughan

Der Outlander-Star Sam Heughan ist nicht nur im Gespräch als neuer James Bond, sondern war sogar schon mal nah dran an der Rolle. Wie er im Podcast Just The Facts with Alex Zane verriet, bewarb er sich vor der Besetzung von Daniel Craig bereits.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit seinen damals 25 Jahren war er den Produzent:innen aber noch zu jung. Vielleicht ist er dem Casting-Team aber jetzt noch ein Begriff und mit 41 mittlerweile im passenden Alter, um der neue 007 zu werden.

Schaut hier noch unsere Video-Review zu Keine Zeit zu sterben:

Ich bin fertig mit James Bond: No Time To Die ist eine Enttäuschung! | Review

Der neue James Bond nach Daniel Craig? George MacKay

Wir haben schon mal darüber berichtet, dass George MacKay laut Page Six im engen Rennen um die Bond-Rolle sein soll. Eine seiner bekanntesten Rollen spielte der Brite bisher als Hauptfigur in Sam Mendes' Kriegsfilm 1917.

© Universal George MacKay in 1917

Falls die Produzent:innen rund um die Broccoli-Familie nach Daniel Craig womöglich einen jüngeren Bond zeigen wollen, würde George MacKay gut in die Rolle passen und für einen frischeren Kurs nach dem zuletzt über 50-jährigen Craig sorgen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wen könnt ihr euch von den sechs Darstellern am meisten als neuer James Bond vorstellen?