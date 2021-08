Gerüchte um neuen James Bond: Henry Cavill bekommt übermächtige Konkurrenz

Neue Gerüchte halten Henry Cavill weiter im Rennen um die James Bond-Rolle. Zwei andere Schauspieler sollen ihm aber große Konkurrenz machen, gegen die der Star wohl nicht ankommt.

Wer der nächste James Bond wird, ist immer noch komplett offen. Produzentin Barbara Broccoli hat schon angekündigt, dass erstmal endlich Daniel Craigs Abschiedsvorstellung Keine Zeit zu sterben im Kino starten muss, bevor ein neuer 007 gesucht und ausgewählt wird.

Verschiedene Gerüchte halten sich trotzdem hartnäckig und dazu gehört auch Henry Cavill. Der Superman und The Witcher-Star ist schon lange im Gespräch als neuer James Bond und Page Six hat jetzt berichtet, dass er immer noch in der engen Auswahl für die Rolle sein soll. Das US-Boulevardmagazin nennt aber zwei Konkurrenten, die noch größere Chancen auf die Rolle als Cavill hätten.

Zwei angebliche Bond-Favoriten klingen wahrscheinlicher als Henry Cavill

Laut Page Six ist der unter anderem aus Bridgerton bekannte Schauspieler Regé-Jean Page immer noch der große Favorit als neuer James Bond. Der spielte das Gerücht im Gespräch mit dem Hollywood Reporter aber selbst schon runter und bezeichnete seine mögliche Bond-Besetzung als eine Sache, über die Leute eben reden können.

Schaut hier noch einen Trailer zum finalen James Bond-Film mit Daniel Craig:

James Bond 007 No Time to Die - Trailer 2 (English) HD

Page Six nennt aber noch einen neuen Schauspieler, der im engen Rennen um die Rolle sein soll: George MacKay. Eine seiner bekanntesten Rollen spielte der Brite bisher als Hauptfigur in Sam Mendes' Kriegsfilm 1917. Sehr stark war er zuletzt auch in Outlaws - Die wahre Geschichte der Kelly Gang mit einer körperlichen Performance, bei der MacKay irgendwann komplett in den Wahnsinn abdriftet.

© Universal George MacKay in 1917

Auch wenn man sich George MacKay und Regé-Jean Page auf den ersten Blick nicht unbedingt als James Bond vorstellen würde, haben sie bessere Chancen auf die Rolle als Henry Cavill. Das liegt an denselben Gründen, die wir auch schon mal gegen 007-Gerüchte über Tom Hardy erklärt haben.

Genauso wie Hardy ist Cavill schon ein viel zu großer Star für das Bond-Franchise. Für das wurden bisher immer Schauspieler in der Rolle verpflichtet, die vorher in der Öffentlichkeit nicht extrem bekannt waren. Bei Cavill, der noch länger in der Netflix-Serie The Witcher dabei ist und theoretisch auch noch den aktuellen Superman im DC-Universum verkörpert, ist es kaum vorstellbar, dass er sich zusätzlich für Jahre als James Bond verpflichten lässt.

George MacKay und Regé-Jean Page passen als aufstrebende Jungstars schon viel mehr in das Profil eines möglichen neuen 007. Mit einem Schauspieler wie Page würde das Franchise eine diversere Richtung einschlagen, während er genauso wie MacKay eine neue Version von James Bond darstellen würde.

Hier präsentiert sich Regé-Jean Page schon mit viel 007-Charisma:

Auch wenn es ebenfalls nur ein Gerücht ist, dass sich das Studio nach Daniel Craig einem jüngeren Bond widmen will, wäre so ein Kurswechsel nicht überraschend. Als nächstes bekommen wir mit Robert Pattinson zum Beispiel auch einen jungen Bruce Wayne in The Batman zu sehen.



Trotzdem bleibt es weiterhin bei Gerüchten und wir sehen am Ende vielleicht einen ganz anderen Schauspieler als neuer James Bond. Zuerst bekommen wir am 30. September erstmal Daniel Craigs Abschied mit Keine Zeit zu sterben im Kino.

Könnt ihr euch George MacKay als neuen James Bond vorstellen?