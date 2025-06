Nach dem Rote Rosen-Finale: So geht es mit der Soap weiter

Die vorerst letzte Folge von Rote Rosen ist nun gelaufen. Doch natürlich war das nicht das Ende der Show. Wir klären auf, was nun passiert.

Rote Rosen läuft seit fast 20 Jahren und hat über 4000 Folgen. Die Soap spielt im fiktiven Lüneburger Hotel "Drei Könige" und folgt mit jeder Staffel einem anderen Handlungsstrang – selbst die Protagonisten wechseln. In dieser Staffel standen Svenja Jablonski (Lea Marlen Woitack), Arthur Kaiser (Vivian Frey) und ihre Kinder im Mittelpunkt.

Rote Rosen geht in die Sommerpause

Doch die Geschichten der einzelnen Figuren sind vorerst auserzählt. Rote Rosen geht in eine längere Sommerpause und wird nicht wie gewohnt von montags bis freitags am Nachmittag laufen. Fans müssen sich aber nicht lange gedulden: Schon am 1. September soll es neue Folgen der beliebten Serie geben.



Anstelle von Rote Rosen zeigt die ARD vorerst vermehrt Spielfilme, wie beispielsweise nächste Woche Ein Drilling kommt selten allein. Später im Juli wird der Sendeplatz auch für die Übertragung der Tour de France genutzt.



Weitere TV-News:

ARD stellt besonderes Material zu Rote Rosen bereit

In der Zwischenzeit bekommen Fans von Rote Rosen trotzdem Nachschub – wenn auch in anderer Form als gewohnt. Die ARD stellt nämlich Bonusinhalte bereit: Interviews, Einblicke hinter die Kulissen und erste Ausblicke auf die neue Staffel sollen die Wartezeit überbrücken, bis es mit der Soap im September weitergeht.



Auch die Schwesternsoap Sturm der Liebe hat sich diese Woche in die Sommerpause verabschiedet. Wie bei Rote Rosen wird die Serie erst am 1. September fortgesetzt.