Nach dem Tod von Buffy-Star Michelle Trachtenberg: Sarah Michelle Gellar äußert sich

Michelle Trachtenberg, unter anderem bekannt aus Buffy und Gossip Girl, ist am 26. Februar verstorben. Jetzt hat ihre Kollegin Sarah Michelle Gellar mit einem Zitat ihre Trauer ausgedrückt.

Buffy-Star Sarah Michelle Gellar erinnert mit Zitat an Michelle Trachtenberg

Sarah Michelle Gellar spielte in der Hit-Serie Buffy von 1997 bis 2003 die titelgebende Vampirjägerin und große Schwester von Trachtenbergs Figur Dawn. Auf Instagram trauerte sie jetzt mit einem Zitat aus der Serie um ihre Kollegin.

"Michelle, hör mir zu. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Die schwerste Sache an dieser Welt ist, in ihr zu leben. Ich werde mutig sein. Ich werde leben. Für dich."

Gellar zitiert damit aus dem Finale der 7. Buffy-Staffel. Dort opferte sich die Hauptfigur anstelle ihrer Schwester Dawn, um sie und ihre Welt zu retten. Die letzten Sätze sind, dem Anlass entsprechend, verändert.

Wie unter anderem das People Magazine berichtet, haben sich in der Zwischenzeit mehrere Buffy-Co-Stars zum Tod Trachtenbergs geäußert. So erklärte etwa Spike-Darsteller James Marsters, die Schauspielerin hinterlasse "unzählige Menschen, die sie kannten und liebten". David Boreanaz, der in der Serie Angel verkörperte, äußerte sich bestürzt über die "schrecklichen Nachrichten". Er schloss Trachtenberg und ihre Familie in seine Gebete ein.

Trachtenbergs Karriere umspannte über 30 Jahre an Serien und Filmen. Ihren Durchbruch hatte sie bereits in jungen Jahren mit ihrer Hauptrolle in Harriet, die kleine Detektivin. Nach Buffy war sie unter anderem als Georgina Sparks in Gossip Girl zu sehen. Darüber hinaus spielte sie in vielen Komödien mit, unter anderem in Eurotrip und 17 Again - Back To Highschool.