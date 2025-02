Sie spielte Dawn in Buffy – Im Bann der Dämonen: Michelle Trachtenberg ist tot

Michelle Trachtenberg, die unter anderem als Star in Serien wie Buffy – Im Bann der Dämonen und Gossip Girl bekannt wurde, ist im Alter von 39 Jahren verstorben.

Sie war als Buffys Schwester Dawn in Buffy - Im Bann der Dämonen zu sehen, spielte Georgina Sparks in Gossip Girl und stand für Komödien wie Eurotrip und 17 Again - Back To Highschool vor der Kamera: Michelle Trachtenberg ist heute verstorben.

Buffy und Gossip Girl-Star: Michelle Trachtenbergs Karriere umspannte 31 Jahre

Wie unter anderem die New York Post berichtet, wurde die Leiche der 39-jährigen Schauspielerin heute von ihrer Mutter in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden. Laut dem Bericht betrachtet die Polizei ihren Tod derzeit als "nicht verdächtig". Laut Quellen der New York Post unterzog sich der Star kürzlich einer Lebertransplantation, die mit ihrem Tod in Zusammenhang stehen könnte.

Vielen ihrer Fans wird Trachtenberg aus Gossip Girl und Buffy im Gedächtnis sein: Allein in der Fantasy-Kultserie war sie für 66 Folgen vor der Kamera zu sehen. Die Karriere der Schauspielerin umspannte ganze 31 Jahre. 1991 hatte sie in der Krimiserie Law & Order ihre erste Rolle als junges Mädchen. Zuletzt gehörte sie zum Cast des Gossip Girl-Reboots.

Trachtenberg feierte einen frühen Durchbruch mit ihrer Hauptrolle in der Komödie Harriet, die kleine Detektivin als 11-jährige Spürnase. Nach zwei sehr aktiven Phasen im Kielwasser der Buffy- und Gossip Girl-Erfolge wurden ihre Auftritte in den 2010er Jahren spärlicher. Zuletzt arbeitete sie auch als Synchronsprecherin für die Serien Robot Chicken und Human Kind of.

Wie sich unter anderem auf Instagram zeigt, beschäftigt Trachtenbergs Tod unzählige Fans. Welche Hintergründe ihr Tod hatte, muss sich noch zeigen. Der Star war nicht offiziell verheiratet und hinterlässt keine Kinder.