Nach diesem Film wollt ihr nie wieder auf ein Date gehen: Bitterböse Horror-Satire bei Disney+

Bei Disney+ gibt es eine Horror-Satire, die gegenwärtige Dating-Trends auf äußerst unterhaltsame wie blutige Weise infrage stellt. Hier kommt unser Streaming-Tipp zum Start in die neue Woche.

Mit dem satirischen Horror-Thriller Fresh präsentierte Regisseurin Mimi Cave vor zwei Jahren ein spannendes Regiedebüt, das als gesellschaftskritischer Kommentar auf aktuelle Dating-Realitäten gelesen werden kann.

Aktuell könnt ihr den Film im Abo bei Disney+ streamen.

Fresh bei Disney+: Unterhaltsamer wie spannender Horror-Thriller mit Daisy Edgar Jones und Sebastian Stan

Nach einigen wenig erheiternden Erfahrungen in der Welt des Online-Datings hat Noa (Daisy Edgar-Jones), eine lebensfrohe Frau auf der Suche nach einem Partner, das Interesse am Ausgehen verloren.

Das ändert sich, als sie im benachbarten Supermarkt in den attraktiven Arzt Steve (Sebastian Stan) hineinstolpert. Zwischen den beiden funkt es und nach einigen euphorischen Verabredungen lädt Steve sie auf einen Wochenendausflug in sein abgelegenes Landhaus ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Fresh schauen:

Fresh - Trailer (Deutsch) HD

Noa willigt ein und begleitet Steve in sein Haus – wo er sie prompt ausknockt. Kurz darauf findet sie sich angekettet in seinem Keller wieder. Steve verkündet, dass er ein Bedürfnis nach Menschenfleisch verspürt. Und das ist noch nicht alles: Er ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt, bei dem es einem einmal komplett den Magen umdreht.

Richtig guter Horror-Thriller bei Disney+: Fresh kennt kein Erbarmen

Lauryn Kahns Drehbuch nimmt auf böse, lustige und kompromisslose Weise die gegenwärtige Dating-Szene auseinander und generiert ein genüssliches Horror-Szenario, nach dem man am liebsten jede Dating-App löschen möchte.

Mimi Caves Inszenierung wiederum hat ein Auge für Kahns feine Nuancen und verwandelt die Vorlage in eine dunkle Satire mit Würgereiz-Potenzial, bei der man nicht weiß, ob man ein wahnsinniges Lachen anstimmen oder nicht doch lieber schreiend die Flucht vor dem Bildschirm ergreifen soll.

Der Film funktioniert, weil es gelingt, einen kompromisslosen Blick auf die oberflächliche Gesellschaft zu werfen, ohne selbst an der Oberfläche haftenzubleiben oder sein Mitgefühl für die Protagonistinnen zu verlieren.

Stattdessen balanciert Fresh gekonnt mit einer Mischung Horror und Gesellschaftssatire. Denn das Einzige, was in diesem Drehbuch blutiger ist als Steves kannibalischer Lieferservice, ist der bissige Humor, der in allen Szenen spürbar ist.

Endlich ein Horror-Film mit Figuren, die durchgängig nahbar wirken, die den Filmemacher:innen hinter der Kamera nicht egal sind – und damit auch uns nicht. Man wünscht Noa aufrichtig, dass sie Steves Keller möglichst in einem Stück wieder verlassen wird.

