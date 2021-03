Nach diesen 2 Terminator-Filmen ging es nur noch bergab: Deutlich günstiger bei Amazon - 4 Blu-rays für 22 Euro

Arnold Schwarzeneggers legendäre Action-Kracher Terminator 1 und 2 könnt ihr jetzt bei Amazon abstauben. Der Online-Händler startet eine starke 4 für 22 Euro-Aktion.

Terminator und Terminator 2 - Tag der Abrechnung sind Meilensteine des Action- und Science-Fiction-Kinos. Bis heute treibt der respekteinflößende Ruf der beiden Meisterwerke das Terminator-Franchise an. Seit Tag der Abrechnung folgten noch 4 weitere Filme, an den künstlerischen Erfolg des Vorgänger-Duos könnte aber keiner mehr anschließen.

Die beiden ersten und besten Filme könnt ihr nun im Rahmen einer Amazon-Aktion günstiger auf Blu-ray abstauben. Der Online-Händler bietet 4 Blu-rays und DVDs für 22 Euro an.



Zur 4 für 22 Euro Aktion bei Amazon Zum Deal Hochwertige Blu-rays

Amazon-Aktion 4 Blu-rays für 22 Euro: So kombiniert ihr am besten - Terminator und mehr

Die Aktion gilt ab heute, dem 8. März, bis zum 21. März. Ihr legt euch die Filme, die Teil der Aktion sind, in den Warenkorb. Beim Kauf wird dann der Rabatt vom Grundpreis abgezogen. Ob ein Film auch wirklich Teil der Aktion ist, könnt ihr auf der Produkt nochmal überprüfen.

Die Blu-ray der 3D-Fassung von Terminator 2 * kriegt ihr für rund 5,50 Euro anstatt 12,49 Euro

* kriegt ihr für rund 5,50 Euro anstatt 12,49 Euro Die DVD der ungeschnittenen Fassung von Terminator * gibt es für rund 5,50 anstatt 7,09 Euro

Mehr Action-Blu-rays und DVDs neben Terminator: Highlights der Amazon-Aktion

Pacific Rim

Atomic Blonde

John Wick

Sicario

Jupiter Ascending

Tiger and Dragon

Mission Impossible: Fallout

Die Zukunft des Terminator-Franchise ist unsicher

Sprachen die Verantwortlichen von Terminator: Dark Fate rund um James Cameron vor einiger Zeit noch vom Start einer potenziellen neuen Trilogie, scheinen die Zeichen derzeit anders zu stehen. Wie The Hollywood Reporter erfahren haben möchte, wurden sämtliche Pläne dieser Art auf Eis gelegt; aktuell befänden sich dementsprechend keine weiteren Terminator-Filme in Produktion.

Die Vergangenheit der stets teuren Terminator-Filme gibt kaum Grund zur Hoffnung. Auch Rise of the Machines (2003), Salvation (2009) und Genisys (2015) schrammten am Rande eines Verlustgeschäfts vorbei, kamen bei den Fans eher mäßig an und starteten keine neuen Reihen.

Alle Terminator-Filme und die Serie in chronologischer Reihenfolge

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.