Nach einem der größten Superhelden-Flops der letzten 15 Jahre soll The Last of Us-Star Pedro Pascal Fantastic Four-Neustart anführen

Zum Cast des neuen Fantastic Four-Films gibt es jetzt ein konkretes Update. Niemand Geringeres als Star Wars- und The Last of Us-Star Pedro Pascal soll Reed Richards spielen.

Seit der Ankündigung eines neuen Fantastic Four-Films im MCU warten Fans gespannt auf die Enthüllung der Cast-Mitglieder. Zuletzt hieß es, dass alle Namen feststehen und kurz nach dem Ende des Hollywood-Streiks der Schauspielenden bekanntgegeben würden.

Jetzt gibt es eine erste konkrete Info zur neuen Fantastic Four-Besetzung. The Mandalorian- und The Last of Us-Star Pedro Pascal soll dabei sein.

Pedro Pascal soll über Fantastic Four-Rolle verhandeln

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Pascal als Team-Anführer Reed Richards aka Mr. Fantastic im kommenden Marvel-Reboot mitspielen. Zurzeit befindet er sich angeblich noch in Verhandlungen um den Superhelden-Part. Dabei soll vor allem der volle Terminkalender des Stars eine wichtige Rolle spielen.

Neuer Fantastic Four-Film muss Mega-Flop ausbügeln

Die letzte Fantastic 4-Verfilmung von Josh Trank erschien im Jahr 2015 und wurde zum gigantischen Flop. Der Superhelden-Blockbuster spielte mit einem Budget von 120 Millionen Dollar laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen nur etwas über 167 Millionen Dollar ein.

Der kommende Fantastic Four-Neustart von WandaVision-Regisseur Matt Shakman muss nicht nur die Marke retten, sondern auch eine passende MCU-Anknüpfung schaffen. Mit Pedro Pascal wäre schon mal ein mehr als namhafter Star an Bord des Marvel-Blockbusters.

Der neue Fantastic Four-Film soll am 30. April 2025 in den deutschen Kinos starten. Weitere Cast-Meldungen zu Figuren wie Sue und Johnny Storm sowie Ben Grimm dürften in Kürze folgen.

