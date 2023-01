Von Deadpool 3 bis Avengers 5: Alle 21 geplanten Marvel- und MCU-Filme ab 2023

Das Marvel Cinematic Universe startet 2023 mit neuen Filmen in Phase 5. Hier gibt's den Überblick über alle bekannten Starts und angekündigten Projekte für 2023 und darüber hinaus.

Nach dem Ende der Infinity Saga wurde das Marvel Cinematic Universe mit der 4. Phase in eine neue Ära geleitet, die uns neben Filmen wie Spider-Man: No Way Home und Black Panther auch zahlreiche Disney+-Serien brachte. In diesem Jahr startet nun offiziell die 5. Phase des MCU und Fans können sich auf jede Menge neuer Marvel-Filme aus der Multiverse-Saga freuen.

Insgesamt fünf Marvel-Filme starten 2023, wobei nicht alle davon direkt mit dem MCU verbunden sind. Darüber hinaus befinden sich noch 16 weitere angekündigte Marvel-Abenteuer in der Entwicklung. Ihr habt den Überblick verloren? Keine Sorge, denn wir haben euch eine praktische Liste mit allen Marvel-Filmen, die 2023 und danach starten, zusammengestellt.



Diese 5 Marvel- und MCU-Filme starten 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Februar 2023

Ant-Man And The Wasp: Quantumania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Kinostart : 15. Februar 2023

: 15. Februar 2023 Besetzung : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton, Jonathan Majors

: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton, Jonathan Majors Mehr Infos: Alles Wichtige zu Ant-Man 3 mit Zeitreise-Schurke Kang

Guardians of the Galaxy 3

Guardians of the Galaxy 3 - Trailer (Deutsch) HD

Kinostart : 3. Mai 2023

: 3. Mai 2023 Besetzung : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillian, Pom Klementieff und Will Poulter

: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillian, Pom Klementieff und Will Poulter Mehr Infos: Alles Wichtige zum Guardians of the Galaxy-Abschied

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Juni 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Trailer (Deutsch) HD

Kinostart : 1. Juni 2023

: 1. Juni 2023 Besetzung : Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac

: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac Mehr Infos: Alles Wichtige zum neuen Schurken The Spot

The Marvels

Marvel Studios The Marvels

Kinostart : 26. Juli 2023

: 26. Juli 2023 Besetzung : Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson

: Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson Mehr Infos: Was ihr zur neuen MCU-Mutantin Ms Marvel wissen müsst

Kraven the Hunter - Oktober 2023

Disney/Marvel Comics Aaron Taylor-Johnson wird Kraven

Kinostart : 5. Oktober 2023

: 5. Oktober 2023 Besetzung: Aaron Taylor-Johnson, Russel Crowe, Airana DeBose, Fred Hechinger, Christopher Abbott

Neue Marvel- und MCU Filme der Multiverse Saga: 2024 und später

Die neue Phase des MCU beginnt in diesem Jahr und wird bis 2024 andauern. Welche weiteren Marvel-Filme nach 2023 starten, welche Projekte bereits für Phase 5 und 6 angekündigt wurden und welche Marvel-Blockbuster Sony schon in der Entwicklung hat, haben wir euch hier zusammengefasst.

Bei Marvel Studios sind darüber hinaus noch unzählige weitere Projekte für die nächsten Jahre in Planung und in der Entwicklung, die allerdings noch nicht offiziell angekündigt wurden. Wir werden diese Übersicht aktualisieren, sobald weitere Serien für die Marvel-Zukunft vorgestellt werden.

