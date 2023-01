Nach extremer Kartoffeldiät: The Batman-Star Robert Pattinson kritisiert Abnehm-Wahn in Hollywood

Nachdem Robert Pattinson im DC-Universum einen beeindruckenden Einstand als Batman abgeliefert hat, spricht er in einem neuen Interview über die unmöglichen Körperstandards in Hollywood.

Robert Pattinson ist einer der aktuell spannendsten Schauspieler. Das liegt nicht nur an seiner äußerst inspirierten Rollenauswahl, die ihn vom Mainstream-Blockbuster bis hin zur Arthaus-Perle trägt. Pattinson, der durch Harry Potter und Twilight bekannt wurde, entzieht sich vielen von Hollywood auferlegten Klischees.



Dazu gehört auch der Umgang mit seinem Körper. Wo viele Kolleg:innen nicht aufhören, über das harte Training für eine Rolle sprechen, lieferte Pattinson im Zuge der Pressetour zu The Batman die Antithese zum Optimierungswahn und beantwortete vorzugsweise Fragen zur Entwicklung seiner Figur anstelle seiner Muskeln.

The Batman-Star Robert Pattinson über die Körperstandards in Hollywood

Auch in einem kürzlichen Interview mit ES Magazine kommt der Schauspieler auf die unmöglichen Körperstandards Hollywoods zu sprechen. Pattinson versucht, sich dem exzessiven Training zu entziehen, wie es von Superhelden-Stars à la Chris Hemsworth und Dwayne Johnson kultiviert wird.

Selbst wenn du nur auf deine Kalorienaufnahme achtest, macht es außerordentlich süchtig – und du erkennst nicht wirklich, wie heimtückisch das alles ist, bis es zu spät ist.

Pattinson sagt, dass er bisher keine Probleme mit seinem Körperbild hatte. Dennoch probierte er in der Vergangenheit verschiedene Dinge aus, allerdings nie über einen längeren Zeitraum hinweg. Dazu gehörte auch eine Kartoffeldiät.

Ich habe einmal zwei Wochen lang nur Kartoffeln gegessen, um mich zu entgiften. Nur gekochte Kartoffeln und rosa Himalaya-Salz. Anscheinend soll das reinigend sein ... man verliert definitiv Gewicht.

Was sind die nächsten Filme mit Robert Pattinson?

Einen muskelbepackten Robert Pattinson werden wir allzu schnell nicht auf der großen Leinwand sehen. Als Nächstes führt er den neuen Science-Fiction-Film von Joon-ho Bong an, der auf den Namen Mickey 17 hört und am 28. März 2024 in die deutschen Kinos kommt. Darüber hinaus befindet sich The Batman 2 in Entwicklung.

