Nach Game of Thrones: Peter Dinklage wird zum Toxic Avenger

Game of Thrones-Star Peter Dinklage hat eine schräge Superheldenrolle an Land gezogen. Als Toxic Avenger wird er im gleichnamigen Reboot die Welt retten.

Mit Superheldenfilmen konnte Game of Thrones-Star Peter Dinklage schon reichlich Erfahrung sammeln. So war er in Avengers: Infinity War und X-Men: Zukunft ist Vergangenheit in kleinen Nebenrollen zu sehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem er seinen eigenen Superheldenfilm anführt.

Game of Thrones-Star Peter Dinklage als Toxic Avenger

Wie Deadline berichtet, ist der Schauspieler für die Hauptrolle in Legendarys The Toxic Avenger-Reboot gesetzt. Das Projekt befindet sich seit Jahren in der Entwicklung, hat bisher jedoch nie konkrete Form angenommen. Peter Dinklages Casting gibt Hoffnung, dass der Neustart der verrückten Superheldenreihe dieses Mal wirklich erfolgt.

Atomic Hero - The Toxic Avenger gehört zu einem der größten Kultfilme aus der Trash-Schmiede Troma, die uns Werke wie Surf Nazis Must Die und Redneck Zombies beschert hat. Die Filme haben oft einen exploitativen Charakter, sind sehr billig produziert und fallen mit derbem Humor sowie anderweitigen Grenzüberschreitungen auf.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Original anschauen:

Atomic Hero - The Toxic Avenger - Trailer (Deutsch)

Im Fall von Toxic Avenger war die absurde Mischung so unwiderstehlich, dass vier Fortsetzungen folgten:

The Toxic Avenger II



The Toxic Avenger III: Toxies letzte Schlacht



The Toxic Avenger III: Toxies letzte Schlacht



Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV



Darüber hinaus wurden die Abenteuer des schrägen Superhelden, der in einem Fass voller radioaktiv versuchten Giftmüll seinen Ursprung hat, als Animationsserie, als Comic und sogar als Musical erzählt.

Toxic Avenger: Dinklage statt Schwarzenegger und Travolta

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Namen mit dem Reboot von The Toxic Avenger in Verbindung gebracht. Zu den zwei größten gehören John Travolta und Arnold Schwarzenegger. Nun dürfen wir gespannt sein, welche Richtung das Projekt mit Peter Dinklage einschlägt. Von seinem schauspielerischen Talent könnt ihr euch in Game of Thrones überzeugen.

Das Reboot wird von Macon Blair inszeniert, der als Schauspieler durch Filme wie Green Room, Blue Ruin und Wolfsnächte bekannt ist. Sein Regiedebüt lieferte er vor drei Jahren mit Fremd in der Welt ab, den ihr euch auf Netflix anschauen könnt. Als Produzenten sind die Troma-Veteranen Lloyd Kaufman und Michael Herz an Bord.

Wann The Toxic Avenger mit Peter Dinklage in den Kinos startet, steht noch nicht fest.

