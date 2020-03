Nach Game of Thrones: Sophie Turner kämpft in eisiger Kälte um ihr Überleben

Was macht Sophie Turner nach Game of Thrones? In dem Thriller Survive kämpft sie in der Wildnis um ihr Überleben. Hier könnt ihr euch den ausführlichen Trailer anschauen.

Nach dem Ende von Game of Thrones befinden wir uns gerade in einer spannenden Phase, in der wir beobachten können, wie sich die Karrieren der einzelnen Schauspieler weiterentwickeln. Sansa-Darstellerin Sophie Turner hat bereits ihr nächstes vielversprechendes Projekt am Start.

In Survive stürzt sie sich - ganz dem Titel entsprechend - in einen unerbittlichen Überlebenskampf. Oben im Player könnt ihr euch den neuen Trailer dazu anschauen, die exklusiv für den US-amerikanischen Streaming-Dienst Quibi produziert wurde. Auch weiter unten im Artikel findet ihr noch einmal das Video in ganzer Länge.

Nach Game of Thrones: Trailer zu Survive mit Sophie Turner

Gewissermaßen lässt der Überlebenskampf in eisiger Kälte lässt Sophie Turner nicht los. Nachdem sie in Game of Thrones viel Zeit im Norden von Westeros verbrachte, entpuppt sich der Schauplatz von Survive als nicht weniger frostig. Hier befindet sich ihre Figur nach einem Flugzeugabsturz in einem Gebirge fernab jeglicher Zivilisation wieder.

© Quibi Survive

Survive wurde als Short-Form-Serie angekündigt, sprich: Die einzelnen Episoden sind nicht länger als zehn Minuten und dafür optimiert, um vor allem auf mobilen Geräten geschaut zu werden. Quibi selbst bezeichnet das Konzept inzwischen als "Movies in Chapters", also Filme, die in einzelnen Kapiteln gezeigt werden.

Am 6. April 2020 startet Survive in den USA. Wann und wie die Serie/der Film nach Deutschland kommt, ist bisher unklar. Neben Sophie Turner spielt Corey Hawkins eine weitere wichtige Rolle. Dieser erlangte durch seinen Auftritt als Heath in The Walking Dead größere Bekanntheit und übernahm in der Spin-off-Serie 24: Legacy die Hauptrolle.



Survive - S01 Trailer (English) HD

Der Trailer zu Survive lässt eine Mischung aus The Grey und Tomb Raider erwarten. Inszeniert wurde die komplette 1. Staffel von Mark Pellington, der eigentlich für seine Arbeit als Musikvideoregisseur bekannt ist. Im Zuge der Short Treks beschäftigte er sich aber zuletzt auch mit kurzen fiktiven Formaten.

Überzeugt euch das Konzept von Survive und Quibi?