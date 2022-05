Nach Game of Thrones und Fast & Furious will Jason Momoa jetzt auch noch sein eigenes Herr der Ringe

Neben seiner Fast & Furious-Rolle hat Jason Momoa noch mehr spannende Projekte in Planung. Dazu gehört auch ein neuer Film, der als Krimi im Herr der Ringe-Stil beschrieben wird.

Als Dwayne Johnson-Ersatz bekommen Fast & Furious-Fans im nächsten Teil Game of Thrones- und Aquaman-Star Jason Momoa als Bösewicht. Der Schauspieler kümmert sich aber auch schon fleißig um zukünftige Projekte.

Neben einer episch klingenden Apple TV+-Serie gibt es jetzt auch erste Infos zu einem geplanten Film, der wieder mehr als ambitioniert klingt.

Jason Momoa will ein eigenes Herr der Ringe mit Marvel-Hilfe

Laut Deadline hat sich Warner Bros. jetzt einen neuen Jason Momoa-Film gesichert, der von den Eternals-Drehbuchautoren Kaz Firpo und Ryan Firpo geschrieben wurde. Bis auf den nicht gerade zimperlichen Titel The Executioner sind noch keinerlei Infos zur Handlung bekannt.

Der Pitch zum Stil lässt trotzdem aufhorchen, denn der Mix aus Action und Krimi wird als Kreuzung von Knives Out und Der Herr der Ringe beschrieben!

Schaut hier schon mal eine erste Sneak Peek zu Aquaman 2 mit Jason Momoa:

Aquaman and the Lost Kingdom - DC FanDome Sneak Peak (English) HD

Bis jetzt ist noch nicht klar, ob der Film komplett in einem Fantasy-Universum à la Herr der Ringe spielen wird oder nur Elemente enthält, die daran erinnern. Mehr Details zu The Executioner sollten aber bald folgen.

Jason Momoa werden wir demnächst auf jeden Fall häufiger im Kino sehen. Neben seiner Bösewicht-Rolle in Fast & Furious 10 (Kinostart: 18. Mai 2023) ist er auch in Aquaman 2 (Kinostart: 16. März 2023) und Dune 2 (Kinostart: 19. Oktober 2023) dabei.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Freut ihr euch auf The Executioner mit Jason Momoa?