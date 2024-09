Nach gewaltigem Netflix-Hit: Sons of Anarchy-Star wird zum berüchtigten Serienkiller in Thriller-Serie vom American Horror Story-Macher

Netflix' Anthologie-Serie Monster wurde mit der Geschichte von Jeffrey Dahmer zum Mega-Hit. Jetzt steht die Killer-Hauptfigur für die kommende 3. Staffel fest.

Die schockierende True-Crime-Serie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer zählt mit über einer Milliarde gestreamter Stunden zu den größten Netflix-Hits überhaupt. Wenig überraschend gab der Streamer kurz nach dem Start direkt zwei weitere Staffeln in Auftrag.

Während diese Woche mit Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez das zweite Kapitel der Killer-Anthologie an den Start geht, steht jetzt schon fest, welcher berüchtigte Serienkiller in Staffel 3 im Zentrum steht. Und der passende Star wurde schon gefunden.



Nach Dahmer und den Menendez Brüdern: Charlie Hunnam wird für Netflix zu Ed Gein

Wie Variety berichtet, verkündete Produzent Ryan Murphy (American Horror Story), der die Anthologie-Serie gemeinsam mit Ian Brennan erschuf, dass Sons-of Anarchy-Star Charlie Hunnam das nächste Monster-Kapitel als Hauptdarsteller anführen und in die Rolle des legendären Killers Ed Gein schlüpfen wird.

Ed Gein ist einer der bekanntesten Serienkiller der amerikanischen Geschichte. In den 1950er Jahren wurde bekannt, dass er nicht nur mindestens zwei Menschen ermordet hat, sondern auch zahlreiche Leichen raubte und aus menschlichen Häuten und Knochen morbide Haushaltsgegenstände und Kleidung anfertigte.

Der Fall Ed Gein diente als Inspiration für zahlreiche fiktive Hollywood-Killer, wie Norman Bates (Psycho), Leatherface (The Texas Chainsaw Massacre) und Buffalo Bill (Das Schweigen der Lämmer). Für die Netflix-Serie selbst ist die Wahl von Ed Gein passend, denn seine grausamen Taten wurden zuvor schon in der 8. Folge von Dahmer: Monster kurz thematisiert. Darin wurde der Serienkiller von Schauspieler Shane Kerwin verkörpert.

Der britische Schauspieler Charlie Hunnam erlangte als Jax Teller in der Biker-Serie Sons of Anarchy große Bekanntheit und trat daraufhin in zahlreichen Filmen wie Pacific Rim, King Arthur und The Gentlemen auf. Auf Netflix war er zuletzt in Zack Snyders Sci-Fi-Projekt Rebel Moon zu sehen.

Wann startet die Monster-Fortsetzung zu Ed Gein bei Netflix?

Ein Startdatum für das neue True Crime-Kapitel Monster: Die Geschichte von Ed Gein ist derzeit noch nicht bekannt. Informationen der Serie What's on Netflix zufolge sollen die Dreharbeiten allerdings schon diesen Oktober beginnen. Mit einem Start im Herbst 2025 bei Netflix ist also zu rechnen.

Doch bevor Charlie Hunnam als Ed Gein zu sehen ist, startet bei Netflix erstmal am 19. September 2024 die 2. Monster-Staffel. Sie widmet sich der wahren Geschichte der Brüder Lyle und Erik Menendez, die im Jahr 1989 ihre beiden Eltern ermordeten.

