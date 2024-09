Nur Stranger Things & Wednesday wurden öfter gesehen: In 7 Tagen kehrt eine der größten Netflix-Serien zurück

Es ist die dritterfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie überhaupt. Nach zwei Jahren Pause meldet sich Monster mit einer neuen True Crime-Story zurück.

Schauen wir auf die Allzeit-Listen von Netflix, dann stoßen wir früher oder später auf Jeffrey Dahmer. Der Serienkiller wurde 2022 zur Hauptfigur der Anthologieserie Monster auserkoren. Mit Evan Peters als Dahmer stieg die Produktion von American Horror Story-Macher Ryan Murphy zu einer der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt auf.

Weltweit thront Squid Game über allem, aber im englischsprachigen Bereich liegen nur Wednesday und Stranger Things Staffel 4 vor der ersten Monster-Staffel. 115 Millionen Abrufe und über eine Milliarde gesehene Stunden – das sind beeindruckende Zahlen und Grund genug für eine Fortsetzung.

Nächste Woche startet die 2. Staffel von Monster, die den Titel Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez trägt. Statt eines Serienkillers steht diesmal ein Verbrechen innerhalb einer Familie im Mittelpunkt, das sich in den 1990ern in den USA zum Medienphänomen entwickelte.

Monster Staffel 2 erzählt die wahre Geschichte der Menéndez-Brüder

Im Zentrum der Geschichte stehen die Brüder Lyle (Nicholas Chavez) und Erik Menéndez (Cooper Koch), die nach der brutalen Ermordung ihrer Eltern 1989 zu den Hauptverdächtigen werden. Während die Staatsanwaltschaft als Motiv Gier nach dem Familienvermögen anbrachte, beharrten die Brüder darauf, dass ihre Tat mit dem körperlichen und emotionalen Missbrauch durch ihre Eltern in Verbindung stand.

Der Gerichtsprozess wurde 1993 zum Quotenknüller und die Geschichte der Menéndez-Brüder fand Eingang in so unterschiedliche Filme und Serien wie Natural Born Killers, Cable Guy oder Eine schrecklich nette Familie.

Ryan Murphy und Ian Brennan rollen den Fall noch einmal als Dramaserie auf, mit Oscarpreisträger Javier Bardem als Vater José Menéndez und Chloë Sevigny als Ehefrau und Mutter Kitty. Murphy hat schon einiges an Erfahrung mit Gerichtsprozessen. Seine Serie American Crime Story beschäftigte sich bereits mit einem anderen 90er-Jahre-Prozess: dem O.J. Simpson-Fall.

Monster legt den Fokus nun, wie die Vorgängerstaffel, auf die Frage: Wer sind die wahren Monster? Neun Episoden stehen für die Suche nach der Antwort bereit. Am 19. September wird die Staffel komplett bei Netflix veröffentlicht.

