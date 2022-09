Nach Hasswelle gegen Herr der Ringe-Serie: Amazon stellt Kommentare ab

Amazon hält die Kommentare zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht für 72 Stunden zurück. Der Grund dafür ist sogenanntes Review-Bombing.

Erst vor wenigen Wochen haben wir es bei She-Hulk: Die Anwältin erlebt, nun folgt Die Ringe der Macht: Die neu gestartete Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime Video sieht sich mit übermäßig vielen negativen Kommentaren konfrontiert. Der Streaming-Dienst hat sich entschlossen, die Bewertungen für 72 Stunden zurückzuhalten.

Am Freitag wurden die ersten zwei Folgen von Die Ringe der Macht veröffentlicht. Wie der Hollywood Reporter berichtet, unterzieht Amazon Prime Video sämtliche Kommentare einer sorgfältigen Prüfung, um weiteres Review-Bombing zu vermeiden, wie es aktuell u.a. bei Metacritic und Rotten Tomatoes beobachtet werden kann.

Herr der Ringe-Serie: Amazon geht gegen Hasskommentare bei Die Ringe der Macht vor

Obwohl Die Ringe der Macht von der Kritik überwiegend positiv besprochen wurde, hagelt es bei den genannten Seiten seit dem Start der Serie negative User-Kommentare. Diese drehen sich jedoch selten um die Qualität, sondern schießen vor allem gegen den diversen Cast. Durch das Review-Bombing entsteht ein Zerrbild.

Bei Metacritic hat Die Ringe der Macht einen User-Score 2,4 von 10 Punkten

hat Die Ringe der Macht einen User-Score 2,4 von 10 Punkten Bei Rotten Tomatoes kommt die Serie beim Publikum auf 39 Prozent

kommt die Serie beim Publikum auf 39 Prozent Auch bei Moviepilot ist die Tendenz mit 5,8 von 10 Punkten erkennbar

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Ringe der Macht schauen:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer 3 (Deutsch) HD

Mit seiner 72-Stunden-Taktik will Amazon dem Review-Bombing entgegenwirken. Laut den Quellen des Hollywood Reporters verfolgt der Streaming-Dienst dieses Vorgehen bei seinen Film- und Serienstarts seit dem Sommer. Die Ringe der Macht ist die erste Serie, bei der die Maßnahme deutlich zur Geltung kommt. Ziel ist es, alle Troll-Kommentare herauszufiltern, die eine politische Agenda verfolgen.

Dem Erfolg von Die Ringe der Macht tun die negativen Kommentare keinen Abbruch: Über 25 Millionen Zuschauende hat die Herr der Ringe-Serie am Tag ihrer Premiere gefunden. Es ist der bisher erfolgreichste Start eines Amazon-Originals, wie der Streaming-Dienst am Wochenende in einer Pressemitteilung verkündete.

