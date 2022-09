Nach Kannibalismus-Vorwürfen: Armie Hammers Frau äußert sich erstmals zur "schmerzhaften" Skandal-Doku House of Hammer

Eine umstrittene Dokuserie rollt die Vorwürfe gegen Schauspieler Armie Hammer auf. Nun hat auch seine Frau Elizabeth Chambers House of Hammer gesehen – und spricht über die traumatische Erfahrung.

Es war schon beinahe wieder ruhig geworden um die Vorwürfe gegen Armie Hammer, da tauchte der erste Trailer zur Dokuserie House of Hammer auf. Dem Call Me by Your Name-Schauspieler wird von mehreren Ex-Partnerinnen und -Bekanntschaften vorgeworfen, extreme Sexfantasien (darunter auch Kannibalismus-Szenarien) mit ihnen geteilt und zum Teil gegen ihren Willen ausgelebt zu haben. Vorwürfe, die Hammer abstreitet.

Die Dokuserie rollt die Vorwürfe auf, geht dabei aber noch einen Schritt weiter und nimmt sich auch den Rest der skandalumwitterten Hammer-Familie zur Brust. Über House of Hammer wurde viel geschrieben, eine Person hatte sich allerdings noch nicht zu der umstrittenen Serie geäußert: Elizabeth Chambers, Armie Hammers Ehefrau. Bis jetzt zumindest.

Armie Hammers Ehefrau äußert sich erstmals zu House of Hammer

Mit der Website E!News sprach Elizabeth Chambers ausgiebig über ihren Heilungsprozess und den Umgang mit dem Skandal um ihren Ehemann. Dazu schien schließlich auch zu gehören, sich doch noch mit der Dokumentation auseinanderzusetzen, die Armie Hammers angebliches Fehlverhalten erneut in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.

Ich hatte nicht geplant, mir das anzugucken. Aber eines Tages habe ich die Kinder bei der Schule abgesetzt, bin nach Hause gefahren und habe mir das mit meinem persönlichen unterstützenden Umfeld um mich angeguckt. Das hat mir offensichtlich auf mehreren Ebenen das Herz gebrochen und war sehr schmerzhaft. Aber gleichzeitig existiert das eben.

Sie sehe das Ganze als Chance, die Vorfälle zu verarbeiten und zu heilen, so die Schauspielerin und Moderatorin. Chambers und Hammer sind zwar getrennt, teilen sich aber das Sorgerecht an den gemeinsamen Kindern.

Kannibalismus, Vergewaltigung, Drogenmissbrauch: Das wird Armie Hammer und seiner Familie in der Doku vorgeworfen

House of Hammer beleuchtet mehrere Skandale aus der Geschichte der Hammer-Familie, die mit Öl steinreich und mächtig wurde – darunter angeblicher Drogenmissbrauch und Vorwürfe sexuellen und psychischen Missbrauchs, wie Variety in einer ausführlichen Recherche zusammenfasst.

Mit der queeren Romanze Call Me By Your Name schaffte Armie Hammer den endgültigen Durchbruch:

Call Me By Your Name - Trailer (Deutsch) HD

Casey Hammer, Armie Hammers Tante, ist die einzige Vertreterin der Familie, die sich in der Doku äußert. Sie hatte bereits in einem Buch über traumatische Kindheitserfahrungen zwischen offen zelebrierten Orgien und psychologischer Grausamkeit gesprochen. Elizabeth Chambers wurde nach eigener Aussage ebenfalls für House of Hammer angefragt, lehnte allerdings ab.



Stattdessen sprechen eine Ex-Partnerin und eine Internet-Bekanntschaft des Schauspielers darüber, wie der über Textnachrichten und in persönlichen Treffen sexuelle Fantasien thematisiert und eingefordert haben soll, mit denen sich die Frauen nicht wohlfühlten. Konkret auch die angebliche Aussage, "zu 100 Prozent ein Kannibale" zu sein und Körperteile einer Liebschaft verspeisen zu wollen. Hammer stritt die Nachrichten und sämtliche Vorwürfe gegen sich ab.

House of Hammer wird nun selbst Übergriffigkeit vorgeworfen – von einem angeblichen Opfer Armie Hammers

Aktuell ermitteln die Behörden noch wegen Vergewaltigung gegen den Schauspieler. Effie, so der Name des angeblichen Opfers, taucht auch in House of Hammer auf. Allerdings gegen ihren Willen: Weil die 26-Jährige nicht Teil der Doku sein wollte, verwendeten die Verantwortlichen Ausschnitte eines Videos, in dem Effie eine "brutale Vergewaltigung" durch Armie Hammer schildert. Der bei weitem verstörendste Vorwurf gegen den Schauspieler, den die Doku groß aufrollt.

Gegenüber der LA Times zeigte sich Effie jedoch entsetzt darüber, wie House of Hammer mit dem Thema umginge.

Wie sie [die Verantwortlichen der Doku] mein Trauma ausschlachten, ist widerlich. Wenn ich ‘Nein' schreie und sie trotzdem immer weiter machen und sagen, dass sie meine Einstimmung gar nicht brauchen, erinnern sie mich an Armie.

Alle drei Episoden von House of Hammer streamen in Deutschland bei Discovery+. Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vorwürfe und Infos zu allen Beteiligten gibt es unter anderem bei Vulture .

