Nach Kanu des Manitu hört Sky du Mont als Schauspieler auf: So emotional war sein Abschied von Bully

In Das Kanu des Manitu ist Sky du Mont als Santa Maria zum letzten Mal überhaupt als Schauspieler zu sehen. Der Darsteller hat jetzt nochmal über seinen emotionalen Abschied am Set gesprochen.

Mit Das Kanu des Manitu hat Michael "Bully" Herbig wieder einen absoluten Mega-Hit an den deutschen Kinokassen gelandet. Die schräge Western-Parodie setzt aber nicht nur den Klassiker von 2001 fort, sondern markiert für einen Schauspieler aus dem Cast einen besonderen Meilenstein. Sky du Monts Rückkehr als ikonischer Bösewicht Santa Maria ist der letzte Schauspielauftritt des Darstellers überhaupt. Darüber hat der Star jetzt genauer gesprochen.

Sky du Mont erzählt von emotionalem letzten Drehtag für Das Kanu des Manitu

Schon im März verkündete du Mont offiziell, dass er nach dem Santa Maria-Part in Das Kanu des Manitu mit 78 Jahren in Schauspielrente geht. In einem aktuellen Video-Interview mit dem ARD-Magazin Brisant erzählte der Schauspieler noch mehr Details vom Ende seiner Drehzeit. So ließ Bully als Regisseur extra noch eine zusätzliche Aufnahme mit ihm drehen, die als Post-Credit-Szene in Das Kanu des Manitu gelandet ist:

Er sagte: 'Sky, ich möchte, dass du dich noch einmal umziehst. Ich möchte dir noch eine Szene schenken.'

Im Text zum Videoclip werden noch weitere Details enthüllt, die in dem Gespräch nicht mehr zu hören sind. So soll es nach dem Dreh der finalen Santa Maria-Szene ganz still am Set geworden sein und alle 50 Anwesenden, wie Schauspieler:innen, Kompars:innen und Kameraleute, sollen für den Star gesungen haben. Daraufhin sollen Bully die Tränen gekommen sein, wonach auch du Mont Tränen in den Augen gehabt haben soll.

Sky du Mont spielte finale Kanu des Manitu-Rolle als Gefallen für Bully

Im Videoclip wirkt der Darsteller glücklich und sichtlich erleichtert über die Entscheidung, seine Karriere endgültig beendet zu haben. Gerade die viele Zeit in der Maske und das lange Warten und Herumsitzen im Wohnwagen vor seinen Auftritten sei ihm längst zu anstrengend geworden. Für Bully, mit dem Sky du Mont auch privat gut befreundet ist, hat sich der Schauspieler ein letztes Mal vor die Kamera an einem Filmset begeben.