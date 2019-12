Nach Katastrophen-Start: Cats verbessert die schlechten Effekte

So angetan das Internet auch von Cats ist, der Katzenfilm konnte keinen guten Start hinlegen. Nach enttäuschenden Ergebnissen will das Studio jetzt eine neue, verbesserte Version ins Kino bringen.

Wenn es 2019 einen Film gab, bei dem Kritiker und Publikum nur hilflos "Warum?!" fragen konnten, dann war es Cats. Die Trailer kamen bizarren Fieberträumen gleich und die ersten Reaktionen waren ebenso überrumpelt wie fasziniert. Dennoch legte Cats einen miserablen Start hin. Universals Maßnahme: Cats wird noch einmal überarbeitet und neu ins Kino gebracht, obwohl der Film bereits läuft.



Cats kommt nochmal - mit verbesserten visuellen Effekten



Wie der Hollywood Reporter berichtet, erhalten diese Woche tausende US-Kinos eine überarbeitete Version von Cats. Man habe die (stellenweise wirklich gruseligen) Computer-Effekte überarbeitet und der Film enthalte nun "einige verbesserte visuelle Effekte".



Dieses Umrüsten eines bereits laufenden Kinofilms ist laut den Kontaktpersonen des Hollywood Reporter eine äußerst ungewöhnliche Maßnahme. Tatsächlich sei eine solche Situation noch nie dagewesen. Die Entscheidung, dem bereits gestarteten Film ein Update zu verpassen, dürfte dabei unter anderem an den Einspielergebnissen von Cats liegen.

Die singenden Katzen hatten gegen Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ohnehin schlechte Karten. Während ersterer laut The Numbers am Startwochenende in den USA ganze 175, 5 Millionen US-Dollar einspielte, versackte Cats mit enttäuschenden 6,5 Millionen. Dieses Ergebnis ist bei etwa 100 Millionen Dollar Produktionskosten auch ohne einen Vergleich zu Star Wars ziemlich m(i)au.



Die Zahlen sprechen nicht für eine rosige Zukunft von Cats. Auch bei den Kritikern schneidet die Musicalverfilmung bescheiden ab. Bei Rotten Tomatoes steht Cats derzeit bei einer Kritikerwertung von 18%. Nur der Kult-Hype auf den sozialen Medien scheint derzeit für den Film zu arbeiten. In Deutschland steht ein Start noch aus.



Wir haben den Film in der Pressevorführung gesehen und na ja:

#CatsMovie hat keinen Plot und die Effekte schwanken zwischen Planet der Affen und Scorpion King. Das Musical ist eine bizarre Orgie des schlechten Geschmacks, teils unerträglich in seiner All-in-Mentalität. Mit anderen Worten: Cats ist wunderbar. — Jennyanydots Jecke (@gafferlein) December 19, 2019

Verbessertes Cats: Ein Wunsch von Regisseur Tom Hooper



Das Studio verweigerte bislang ein offizielles Statement zum "Neustart" von Cats. Angeblich gibt es neben dem fürchterlichen Start des Films auch noch einen anderen Grund für die Verbesserungsmaßnahmen.



Wie ein Insider des Hollywood Reporters erfahren haben will, sollen diese Änderungen auch auf Regisseur Tom Hooper zurückgehen. Der habe nicht ausreichend Zeit gehabt, den Film vollends aufzupolieren. Gerade an den Effekten habe er noch feilen wollen. Nun passiert genau das.



Wie viel besser diese Effekte nach einer so kurzfristigen Überarbeitung tatsächlich sein werden, bleibt abzuwarten. Spätestens am Dienstag sollen alle Kinos, die noch ein "neues" Cats benötigen, ihre Kopie davon erhalten. Welche Version wir ab dem 25. Dezember 2019 hier in Deutschland zu sehen bekommen, wird sich zeigen.