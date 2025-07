Nach Kuss-Drama bei Bauer sucht Frau International: Bauer Björn zweifelt an beiden Frauen

Bei Bauer sucht Frau International ist bei Bauer Björn der erste Kuss gefallen. Doch der wirft einiges durcheinander, vor allem die Gefühlswelt des Landwirts.

In Folge 5 von Bauer sucht Frau International wird es romantisch: Bei Bauer Björn fällt der erste Kuss – und das nicht wie erwartet mit Kandidatin Sarah, sondern mit Lea. Der Kuss wird nicht nur einen Keil zwischen die Konkurrentinnen treiben, sondern auch Björn an den Gefühlen zu den Frauen zweifeln lassen.

Bauer sucht Frau International: Sarah ist vor den Kopf gestoßen

Nach dem Kuss mit Björn ist Kandidatin Lea im Gefühlschaos. Sie ist einerseits glücklich, sich mit dem Bauern nähergekommen zu sein, aber sie hat auch ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrer Mitstreiterin. Als Sarah sie auf ihr Einzeldate anspricht, erzählt Lea von dem Gespräch und offenbart, dass sie und Björn sich geküsst haben. Währenddessen will Björn den Kuss für sich behalten und ist sich sicher, dass Lea auch den Mund halten wird. Von Leas Geständnis weiß er noch nichts.

Sarah spricht Björn auf den Kuss an und der ist überrascht, dass Lea darüber gesprochen hat. "Meine neue Partnerin sollte ein bisschen mehr hinter mir stehen und was zwischen uns läuft, sollte dann auch zwischen uns bleiben", meint Björn verwirrt. Damit habe er nicht gerechnet. Sarah sei verunsichert, denn sie glaubt, Björn habe seine Entscheidung schon getroffen. Er versucht ihr, ihre Unsicherheiten zu nehmen. Sie bricht jedoch völlig in Tränen zusammen.

Bauer Björn zweifelt plötzlich an beiden Frauen

Der Vertrauensbruch von Lea sitzt bei Björn tief. Er zweifelt daran, ob Lea wirklich die Richtige für ihn ist, wenn sie hinter seinem Rücken über ihre Intimitäten spricht. Doch auch mit Sophia ist er gefühlsmäßig noch lange nicht so weit. Plötzlich steht die Zukunft beider Frauen in der Show auf der Kippe. "Also mit beiden Frauen sehen die Chancen gerade nicht so gut aus. Alles hängt jetzt so ein bisschen in der Luft", zieht Björn vorerst ein Fazit, bevor die Drei einen Bootstrip machen.