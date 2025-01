Nach Love Is Blind: Germany-Reunion erheben Fans schwere Vorwürfe gegen Netflix: "Das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe"

Love Is Blind: Germany ist offiziell zu Ende. Doch die Wiedersehensshow hatte es nochmal in sich. Warum die Fans die Reunion auf Netflix anprangern, erfahrt ihr hier.

Anfang des Jahres ging Netflix erstmals mit dem deutschen Ableger von Love Is Blind an den Start. Nach insgesamt neun Folgen wagten sich drei Paare am Ende vor den Altar, wobei nur Ilias und Alina sich am Ende das Jawort gaben. Am vergangenen Sonntag gab es dann das große Wiedersehen der Kandidat:innen und das hatte es in sich: Fans sind von der Ausstrahlung geschockt.

Love Is Blind: Germany-Reunion: Das ist passiert

Die erste Staffel von Love Is Blind: Germany wurde schon vor über einem Jahr abgedreht. Die Ausstrahlung fand aber erst in diesem Jahr statt. Am Sonntag trafen sich die Kandidat:innen, die sich damals verlobt hatten, wieder. In der großen Reunion soll die Show diskutiert werden.

Vor allem das Liebesdreieck – oder doch Viereck – zwischen Hanni, Ilias, Alina und Daniel wurde stark diskutiert. Dabei stand vor allem die einstige Immobilienmaklerin Hanni im Fokus, die sich zu ihrem Verhalten in der Show rechtfertigen musste. Zusätzlich wurden Szenen gezeigt, die es nicht in die Ausstrahlung geschafft hatten. Die Bilder zeigten Hanni in Gesprächen mit Ilias, in denen sie vermeintlich mit ihm flirtete. Außerdem wurde Hanni mit Hasskommentaren aus dem Netz konfrontiert: Sie wolle nur ins Fernsehen und habe nur für Fame an der Show teilgenommen. Hannis Reaktion: "Die Leute haben nicht verstanden, dass jeder so sein kann, wie er sein möchte. Ich trage, was ich trage, weil es mir gefällt. Die Vorwürfe, dass es mir nur um Fame geht, verfolgen mich schon länger."

Die anderen Kandidat:innen zweifelten an ihrer Glaubwürdigkeit. Jen sei sich nicht mehr sicher, ob Hanni wirklich wegen der Liebe an dem Format teilgenommen habe. Alina pflichtete ihr bei, denn ihr tue es vor allem für Daniel leid, der der Leidtragende sei. Ilias warf Hanni weiter vor, sie habe mit ihm nur aus einem bestimmten Grund geflirtet: "Du hast das schamlos ausgenutzt, dass ich dich mochte – weil du Aufmerksamkeit wolltest."

Hanni erklärte kleinlaut, sie habe keine Lust mehr, sich zu rechtfertigen und versicherte, dass ihre Gefühle für Daniel echt gewesen seien. Kurz darauf – angesprochen auf ihre Zukunftspläne – bestätigte sie dann aber doch, dass sie nicht mehr als Immobilienmaklerin tätig ist und zukünftig gerne ins Fernsehen wolle.

Fans geschockt vom Wiedersehen: "So unmenschlich"

Dass vor allem Hanni im Fokus der Vorwürfe stand, finden Fans der Sendung alles andere als gut. Im Gegenteil: Netflix und das Moderatoren-Duo Stephanie Brungs und Chris Wackert-Brungs werden scharf kritisiert. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Streamingdienstes machten die Fans ihrem Ärger kurz nach dem Wiedersehen Luft:

Finde keine Worte für dieses Verhalten. Bin komplett geschockt, wie man eine Person so unmenschlich behandeln kann.

Eine weitere Zuschauerin ging noch einen Schritt weiter und warf der Produktion vor, "Mobbing eine Plattform zu bieten". Andere User stellten sich klar hinter Hanni und stellten das Verhalten der Moderatoren infrage:

Die Moderation war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe und alle die drauf aufgesprungen sind ebenso. Eine wunderschöne, erfolgreiche Frau so bewusst vorzuführen ist unglaublich. Ganz egal was hintenrum passiert ist, das ging absolut gar nicht.

Die Moderatoren hätten Hanni mit ihrer Konfrontation in die Ecke gedrängt und hätten erst eingegriffen, als "Hanni traumatisiert ist und es offensichtlich grenzüberschreitend war."