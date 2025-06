Nach Mega-Cliffhanger: Wann kommt Fast & Furious 11 mit Vin Diesel und Jason Momoa?

Heute läuft Fast and Furious 10 im TV, aber wie geht es danach mit der Vin Diesel-Action-Reihe weiter? Hier wird erklärt, warum der Fast and Furious 11-Start noch auf sich warten lässt.

Bei ProSieben läuft am heutigen Montag, den 9. Juni, Vin Diesels Blockbuster Fast & Furious 10 im TV. Es ist nicht irgendein Eintrag der Auto-Actionreihe, sondern der erste Part des geplanten zweiteiligen Finales des Franchise, das 2001 mit The Fast and the Furious über die Leinwand raste. Doch wann kommt der Nachfolger Fast & Furious 11 endlich ins Kino? Immerhin endet Teil 10 mitten in der Geschichte auf einem Cliffhanger.

Dieser Artikel erklärt:

Was passiert am Ende von Fast and Furious 10

Die 2 Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte

Was zum Kinostart bekannt ist

Warum wir so lange warten müssen

Das passiert beim Mega-Cliffhanger am Ende von Fast and Furious 10

Fast and Furious 10, der auch als Fast X bekannt ist, sollte das große Finale der Action-Reihe vorbereiten. Dafür wurde die Figur des Dante Reyes (Jason Momoa) eingeführt, bei dem es sich um den Sohn des brasilianischen Bösewichts aus Fast & Furious Five handelt. Er will sich für den Tod seines Vaters an Dom Toretto rächen. Dafür entführt er im Finale des Films Doms Sohn Little B (Leo Abelo Perry). So kommt es zu einer Konfrontation auf dem Aldeadávila-Damm in Spanien.

Während von rechts und links Laster auf Doms Auto zu rasen, scheint seine Situation aussichtslos. Also gibt er Gas, rast geradeaus in den Abgrund und lässt die Laster ineinander crashen. In einer physikalischen Meisterleistung rast er den Damm herunter und landet mit seinem Sohn sicher im Wasser. Doch dann hat Reyes ein letztes Ass im Ärmel und zündet die Sprengsätze, die er am Damm angebracht hat. Hier blendet der Film ab.

Es gibt 2 Möglichkeiten, wie es in Fast and Furious 11 weitergehen könnte

Der Cliffhanger am Ende von Fast X lässt also offen, ob und wie Dom und Little B überleben. Auf den ersten Blick ergeben sich zwei Möglichkeiten. Erstens: Es kommt nicht zur Explosion. Wir sehen nämlich den Countdown der Zünder, aber nicht die Detonation selbst. Zweitens: Dom und Little B können sich irgendwie vor den Trümmern des Damms und den Fluten des Stausees retten. Wenn wir ehrlich sind, ist das zweite Szenario im Kontext der Reihe genauso realistisch und wahrscheinlich wie das erste. Immerhin ist Dom gerade mit einem Auto einen Staudamm herabgebrettert.

So oder so ist es sehr wahrscheinlich, dass Dom überlebt, sodass es im angeblich letzten Film der Reihe zur finalen Konfrontation mit Reyes kommen kann. Einige Rückkehrer:innen, darunter Gal Gadots totgeglaubte Giselle, dürften ebenfalls vorbeischauen.

Wann kommt Fast and Furious 11 ins Kino?

Zunächst wurde der April 2025 als Kinostart Fast & Furious 11 vorgesehen, dann grob das Jahr 2026. Da die Dreharbeiten noch immer nicht begonnen haben, ist es zweifelhaft, dass das Ziel eingehalten werden kann. Derzeit gibt es keinen deutschen Kinostart für Fast and Furious 11, der in den USA den Titel Fast X Part 2 trägt.

Vin Diesel selbst schürte die Verwirrung im April, als er in einem Instagram-Post direkt das Studio adressierte, das die F&F-Filme produziert:

Universal … Bitte sagt den besten Fans der Welt, wann der nächste Film rauskommt. Bitte …

Später änderte er den Beitrag jedoch ab, und entfernte die Bitte, wie CBR meldete.



Die Wartezeit ist ungewöhnlich für eine Reihe, deren Filme zu Hochzeiten in den 2010ern im 2-Jahres-Takt erschienen. Fast X bildete aber in mehrfacher Hinsicht einen Einschnitt.

Warum müssen wir so lange Fast & Furious 11 warten?

Zum einen gestaltete sich die Produktion von Fast X als gelinde gesagt schwierig. Stammregisseur Justin Lin suchte das Weite und wurde kurzfristig durch Louis Leterrier ersetzt.

Hinzu kommt, dass die Reihe längst nicht mehr so erfolgreich ist wie früher, als sie die Milliardengrenze beim weltweiten Einspielergebnis durchbrach. Fast and Furious 10 spielte 2023 "nur" etwas über 700 Millionen US-Dollar ein, während das Budget gleichzeitig auf fast 400 Millionen aufgeblasen wurde. Nach gängiger Hollywood-Buchhaltung hat der Film im Kino also Verlust gemacht.

Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass hinter den Kulissen ernsthaft über das Drehbuch für das Finale einer der erfolgreichsten Hollywood-Franchises nachgedacht wird und vor allem über das Budget. Prozesse dieser Art können die Vorproduktion in die Länge ziehen.