Nach Mega-Erfolg von In ewiger Schuld: Gleich 2 neue Serien von Netflix' Krimi-Universum sind in Arbeit

In ewiger Schuld ist der bisher größte Serien-Hit des Jahres bei Netflix. Jetzt legt der Streaming-Dienst nach und verfilmt zwei weitere Harlan Coben-Bücher in Serienform.

Mit In ewiger Schuld hat Netflix gleich zu Beginn des Jahres einen Volltreffer gelandet. Am 1. Januar 2024 feierte die Krimiserie ihre Premiere. Alle acht Episoden wurden auf einen Schlag veröffentlicht und stürmten sofort die Streaming-Charts. Seit Wochen belagert die Harlan Coben-Verfilmung die Top 10 bei Netflix. Jetzt kommt noch mehr.

Nach In ewiger Schuld: Die Harlan Coben-Bücher Ich vermisse dich und Suche mich nicht werden von Netflix verfilmt

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Netflix zwei weitere Miniserien bestellt, die auf Coben-Romane zurückgehen: Missing You (Deutscher Titel: Ich vermisse dich) und Run Away (Suche mich nicht). Das erste Buch stammt aus dem Jahr 2024, das zweite ist noch recht jung. Run Away wurde erst 2019 veröffentlicht. Coben fungiert bei beiden Adaptionen als ausführender Produzent.

Ich vermisse dich widmet sich der Geschichte von Detective Kat Donovan, die vor elf Jahren ihren Verlobten, Josh, verloren hat. Plötzlich taucht sein Gesicht in einer Dating-App auf und Kats Welt bricht zusammen. Nach dem Schock begibt sie sich auf Spurensuche: Was hat es mit Joshs Rückkehr wirklich auf sich?

widmet sich der Geschichte von Detective Kat Donovan, die vor elf Jahren ihren Verlobten, Josh, verloren hat. Plötzlich taucht sein Gesicht in einer Dating-App auf und Kats Welt bricht zusammen. Nach dem Schock begibt sie sich auf Spurensuche: Was hat es mit Joshs Rückkehr wirklich auf sich? Suche mich nicht handelt ebenfalls von einer verschwundenen Person. Dieses Mal ist es der Familienvater Simon, der seine Tochter Paige verliert. Sie läuft von ihrem Zuhause davon und verfällt den Drogen. Auf der Suche nach seiner Tochter gerät Simon in ein Labyrinth aus Geheimnissen und Gewalt.

Netflix hat großes Vertrauen in Cobens Geschichten. Das ist nicht unbegründet. In ewiger Schuld wurde allein in seinen ersten zwei Wochen 61 Millionen Mal aufgerufen. Der Krimi ist nur die Spitze des Eisbergs: Bei Netflix sind bereits acht Harlan Coben-Serien beheimatet.

Alle Harlan Coben-Serien bei Netflix:

Wann starten Missing You und Run Away bei Netflix?

Von einem Start der beiden neuen Harlan Coben-Serien sind wir noch weit entfernt. Die Projekte stehen erst ganz am Anfang. Cast und Crew fehlen noch komplett, Drehbücher ebenso. Vorerst dürfen wir uns auf den Start von In seinen Händen freuen, die dieses Jahr als zweite Coben-Verfilmung zu Netflix kommt.