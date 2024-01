In ewiger Schuld ist Teil eines gewaltigen Thriller-Universums bei Netflix und die 8. (!) Serie kommt noch dieses Jahr

Die neue Thriller-Serie In ewiger Schuld steht an der Spitze der Netflix Top 10. Es ist aber nicht die einzige Adaption eines Harlan Coben-Romans, die im Angebot des Streamingdiensts zu finden ist.

Pünktlich zum Jahresbeginn brachte Netflix die Thriller-Serie In ewiger Schuld an den Start. Die Miniserie über dunkle Geheimnisse, die sich offenbaren, als Maya Stern (Michelle Keegan) ihren eigentlich ermordeten Ehemann Joe (Richard Armitage) auf einer Überwachungskamera entdeckt, entwickelte sich in Windeseile zum Hit und hält sich aktuell auf Platz 1 der Netflix-Charts.

Wer nach den acht Episoden noch weitere Serien über schockierende Geheimnisse, verschwundene Familienangehörige und Mord schauen möchte, muss nicht lange suchen. In ewiger Schuld ist nämlich Teil eines ganzen Thriller-Universums auf Netflix, das bald schon acht Serien umfasst.

In ewiger Schuld und 7 weitere Serien: Das ist das Harlan Coben-Universum bei Netflix

Vorlage für das gewaltige Serien-Universum liefern die Romane des amerikanischen Autors Harlan Coben. Im Jahr 2018 nahm Netflix die Serienadaption von Cobens Roman Safe mit Dexter-Star Michael C. Hall ins Angebot auf. Nur wenige Monate später wurde daraus eine feste Partnerschaft zwischen Netflix und dem Schriftsteller, die die Verfilmung von insgesamt 14 Werken aus Cobens literarischem Schaffen umfasst.

Wenn wir Safe nicht mitzählen, sind in den vergangenen vier Jahren bereits sieben Serien im Rahmen des Netflix-Deals mit Harlan Coben erschienen. Zwar sind sie nicht (alle) miteinander verknüpft, aber sie teilen sich oft zentrale Themen und natürlich den Vorlagen-Autor. Wenn ihr noch nicht alle Serien entdeckt habt oder nach In ewiger Schuld auf der Suche nach Thriller-Nachschub seid, findet ihr hier eine Übersicht aller Serien des Harlan Coben-Serienkosmos:

Ich schweige für dich (2020)

Ich schweige für dich - S01 Trailer (Deutsch) HD

Als erste komplett unter Netflix entstandene Harlan Coben-Serie ging im Januar 2020 Ich schweige für dich an den Start. Zur Besetzung gehört neben Netflix-Dauergast Richard Armitage auch die aus dem MCU bekannte Hannah John-Kamen als mysteriöse Fremde, die das Leben des Familienvaters Adam Price und weiterer Menschen durch die Enthüllung von Geheimnissen aus den Angeln reißt.

Das Grab im Wald (2020)

Das Grab im Wald - S01 Trailer (englische UT) HD

Das Grab im Wald ist eine polnische Harlan Coben-Verfilmung und basiert auf dem Roman The Woods. Darin versucht ein Staatsanwalt namens Pawel Kopinski das Verschwinden seiner Schwester aufzuklären. 25 Jahre vorher verschwand eine Gruppe Jugendlicher im nahe gelegenen Wald eines Sommercamps. Zwei von ihnen wurden kurz darauf ermordet aufgefunden, von Pawels Schwester fehlt seither jede Spur.



Kein Friede den Toten (2021)

Kein Friede den Toten -S01 Trailer (Deutsch) HD

Kein Friede den Toten ist die erste spanische Harlan Coben-Adaption aus dem Hause Netflix und verfilmt das Buch The Innocent. Die Handlung folgt dem Ex-Sträfling Mateo, der vom Pech verfolgt wird. Einst tötete er aus Versehen einen Menschen, dann verschwindet seine schwangere Ehefrau plötzlich und schließlich gerät er noch ins Fadenkreuz einer Mordermittlung. Inszeniert wurde die 8-teilige Miniserie vom spanischen Regisseur Oriol Paulo (Der unsichtbare Gast).



Kein Lebenszeichen (2021)

Gone For Good - S01 Trailer (English Subs) HD

Kein Lebenszeichen ist die erste französische Netflix-Verfilmung aus dem Harlan Coben-Kosmos und adaptiert den Roman Gone for Good. Die Handlung folgt dem Sozialarbeiter Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield), der nach dem plötzlichen Verschwinden seiner Freundin mit schrecklichen Geheimnissen konfrontiert wird. Diese soll nämlich eine kaltblütige Mörderin sein.



Wer einmal lügt (2021)

Wer einmal lügt - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer einmal lügt ist eine britische Adaption des Romans Stay Close und handelt von der dreifachen Mutter Megan, deren idyllisches Kleinstadtleben ins Chaos stürzt, als sie von ihrer verdrängten Vergangenheit als Stripperin eingeholt wird. Zur Besetzung gehören The Good Fight-Star Cush Jumbo und Richard Armitage, in seiner zweiten Coben-Verfilmung nach Ich schweige für dich.



Sie sehen dich (2022)

Sie sehen dich - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sie sehen dich ist eine polnische Serien-Adaption des Romans Hold Tight und die erste Fortsetzung innerhalb der Netflix-Serienuniversums. Die Serie erzählt zwar eine eigenständige Geschichte, bringt aber einige Charaktere aus der Serie Das Grab im Wald zurück.



Die 8. Harlan Coben-Serie kommt schon bald zu Netflix

Mit In ewiger Schuld erschien am 1. Januar 2024 nun die bereits 7. Serie des Harlan Coben-Universums auf Netflix. Und es wird nicht die letzte sein, denn die 8. Netflix-Verfilmung befindet sich schon in Produktion.

Die argentinische Thriller-Serie In seinen Händen wird den Coben-Roman Caught in sechs Episoden verfilmen und handelt von einer Vorzeigeschülerin, die spurlos verschwindet. Die Suche nach ihr offenbart schließlich dunkle Abgründe im Vorstadtidyll.

In ewiger Schuld bei Netflix und mehr: Das sind die spannendsten Serienstarts im Januar

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr zum Jahresanfang nicht nur packende Krimi-Stoffe, sondern auch eine heiß erwartete Kriegsserie von Steven Spielberg, eine verblüffende Marvel-Rückkehr und vieles mehr.