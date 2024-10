Nach Monster kommt in 3 Tagen ein neuer Menendez-Film zu Netflix, der ihre Version der Geschichte zeigen soll

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez ist abgeschlossen, aber Netflix bietet den True Crime-Fans ab Montag tiefere Einblicke in die Menendez-Brüder.

Ryan Murphy hat es wieder getan. Gemeinsam mit Kollege Ian Brennan hat er nach Dahmer die nächste True-Crime-Serie bei Netflix lanciert, die sogleich auf Platz 1 der Charts einstieg (wo sie sich allerdings nicht mehr befindet). Gemeint ist Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez.

Seither wird im Netz über Schuld und Motive der Menendez-Brüder gestritten wie seit 1993 nicht mehr. Das Interesse will sich der Streaming-Dienst natürlich nicht entgehen lassen und so wird bereits am Montag, dem 7. Oktober 2024 ein Dokumentarfilm zum Thema in den Katalog wandern.

Lyle und Erik Menendez kommen in der Doku bei Netflix zu Wort

Die Netflix-Dokumentation mit dem Titel Die Brüder Menendez hat Spielfilmlänge. Die offizielle Synopsis lautet wie folgt:



1996 wurden Lyle und Erik Menendez in einem der berühmtesten Kriminalfälle des späten 20. Jahrhunderts für den Mord an ihren Eltern verurteilt. Zum ersten Mal seit 30 Jahren und in ihren eigenen Worten lassen die beiden Brüder den Prozess, der die Nation schockierte, Revue passieren.

Dabei kommen die beiden Verurteilten zu Wort:

Durch ausführliche Audio-Interviews mit Lyle und Erik, mit Anwälten, die an dem Prozess beteiligt waren, mit Journalisten, die darüber berichteten, mit Geschworenen, mit der Familie und mit anderen informierten Beobachtern bietet der renommierte argentinische Regisseur Alejandro Hartmann neue Einblicke und eine neue Perspektive auf einen Fall, den die Menschen nur zu kennen glauben.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich die beiden in Interviews äußern. Lyle Menendez wurde 2017 in der NBC-Show Dateline interviewt, während sein Bruder im selben Jahr in der A&E-Doku The Menendez Murders: Erik Tells All zu hören war.

Ob die Netflix-Doku wirklich neue Facetten des Falls eröffnet, kann man am Montag beim Streamer herausfinden, wenn Die Brüder Menendez erscheint.

