Nach Moon Knight kommt Ms. Marvel: Heute startet die neuste MCU-Serie bei Disney+ [Anzeige]

Nach Loki, Hawkeye und Moon Knight kommt Ms. Marvel. Heute startet die neuste MCU-Serie bei Disney+. Warum sie sich lohnt und was du sonst noch wissen musst, erfährst du hier.

Die Marvel-Familie bei Disney+ wächst weiter. Nach den Abenteuern von Wanda, Loki, Moon Knight und anderen stürzt sich heute eine neue Superheldin ins Marvel Cinematic Universe (MCU). Ms. Marvel heißt die neue Serie, die du nicht verpassen solltest.

Schaut euch den Trailer für Ms. Marvel an:

Ms. Marvel - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in Ms. Marvel bei Disney+?

Die 16-jährige Teenagerin Kamala Khan (Iman Vellani) hat pakistanische Wurzeln und lebt in Jersey City, New Jersey. Hier lebt sie mit ihrer muslimischen Familie, die ihr strenge Vorschriften macht. Kamala ist Gamerin, Fan-Fiction-Schreiberin und große Bewunderin der Superheldin Captain Marvel alias Carol Danvers. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Bruno Carelli (Matt Lintz), der überdurchschnittlich intelligent ist und einen Nebenjob im Mini-Markt Circle Q ausübt, schwärmt sie über die Abenteuer der Avengers.

Kamala fühlt sich aufgrund ihrer Herkunft als Außenseiterin und möchte gerne von ihren Mitschüler:innen anerkannt werden. Aber auch zu Hause fühlt sie sich nicht verstanden. Und dann verleiht ihr ein mysteriöser Armreif eines Tages übermenschliche Fähigkeiten. Inspiriert von ihrem Idol Captain Marvel nimmt sie den Namen Ms. Marvel an, um auf den Straßen von Jersey City für Recht und Ordnung zu sorgen. Dabei muss Kamala erst lernen, wer und was für eine Superheldin sie sein will und ob sie dieser großen Verantwortung überhaupt gewachsen ist.

Ms. Marvel: Was die MCU-Serie so besonders macht

Kamala Khan alias Ms. Marvel ist die erste muslimische Superheldin bei Disney. Ihr kultureller und religiöser Hintergrund wird in kleinen und großen Details auch in der Serie widergespiegelt.

Die neue Disney+ Serie zeichnet sich aber nicht nur durch die Repräsentation aus. Ms. Marvel bietet unterhaltsame, erfrischende Superhelden-Abenteuer, wie erste Reaktionen bezeugen. Hauptdarstellerin Iman Vellani wird bereits für ihre charismatische Darstellung gelobt. Da ihre Heldin Kamala deutlich jünger ist als die bisherigen MCU-Stars bei Disney+, können wir uns zudem auf etwas Abwechslung bei den Storys freuen. Ms. Marvel ähnelt darin eher Spider-Man als Wanda, Loki oder Hawkeye.

© Disney Ms. Marvel

Freut euch also auf aufregende Superhelden-Action, die einige Verbindungen zum großen Marvel Cinematic Universe aufweisen könnte. Ms. Marvel gehört genau wie Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness zu Phase 4 des MCU. Schon jetzt ist bekannt, dass die Serie den kommenden Kinofilm The Marvels vorbereiten wird. Darin wird Captain Marvel (Brie Larson) zurückkehren – und ihre größter Fan Kamala ist auch dabei.

Das musst du noch über Ms. Marvel auf Disney+ wissen

Ms. Marvel kann ab heute mit einem Abo auf Disney+ geschaut werden. Staffel 1 besteht aus sechs Episoden, die jeden Mittwoch erscheinen.

Kreiert wurde die Serie von der britisch-pakistanischen Komikerin Bisha K. Ali, die bereits an Loki mitgearbeitet hat. Regie bei der Auftaktfolge führt ein Duo mit reichlich Action-Erfahrung: Adil El Arbi und Bilall Fallah, die beiden Macher von Bad Boys for Life.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.