Nach negativen Fast & Furious-Reaktionen: Macher verspricht lang ersehnte Besserung für die Action-Reihe

Bestimmte Entwicklungen der Action-Reihe Fast & Furious gefallen einigen Fans gar nicht. Einer der Produzenten will dem Franchise frischen Wind einhauchen.

Viele Fans und Kritiken bemängelten an Fast & Furious 9 ein Übermaß an Bombast und eine Armut an Spannung (via The Hollywood Reporter ). Einer der Macher will Vin Diesels Action-Reihe wieder auf Kurs bringen. Mit einer Rückkehr zu den Wurzeln.

Unser Kollege Yves erklärt, warum selbst Fans von Fast & Furious genug haben:

Fast & The Furious 9 - Darum haben selbst Fans genug! | 5 Gründe, warum das Franchise leidet!

Vin Diesels Mitstreiter will Action-Reihe Fast & Furious wieder einfacher machen

Produzent Neal H. Moritz ist seit dem ersten The Fast and the Furious mit an Bord. Im Podcast The Town with Matthew Belloni erklärte er:

In Zukunft will ich wieder kleiner denken. Ich will zu den Anfängen zurückkehren. Ich glaube, das Publikum heutzutage braucht Veränderung. [Mein Motto ist:] Lasst uns einen großartigen Film machen und dann einfach schauen.

Das klingt in der Tat nach Veränderung in einer Reihe, die mit Fast & Furious 9 sogar ins Weltall raste. Dank Spionage-Plots, physiktrotzenden Stunts und viel CGI hat sich das Franchise weit vom Straßenrennen-Charme seiner Anfangstage entfernt.

Wann kommt die große Revolution für Vin Diesels Fast & Furious?

Ob Moritz' Vision wahr wird, ist schwer abzusehen. Die bis Fast & Furious 11 vorgeplante Reihe scheint einstweilig noch stärker Richtung Bombast zu steuern. Der Erfolg der Neuausrichtung hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem Vin Diesel. Nächster Boxenstopp ist der Fast & Furious 10-Kinostart am 18. Mai 2023.

Action-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr eine neue Richtung für die Fast & Furious-Reihe?