Nach Netflix-Hit: Action-Meister jagt Jake Gyllenhaal schon durch den nächsten atemlosen Thriller

Nachdem er im Marvel Cinematic Universe als Bösewicht wütete, mischt Jake Gyllenhaal die Filmlandschaft mit extrem spannenden Filmen auf. In The Guilty versucht er auf Netflix, einer entführten Frau aus der Notrufzentrale heraus das Leben zu retten. Für seinem nächsten Film wechselt er die Fronten und wird kriminell.

In Ambulance schließt sich Gyllenhaal mit Matrix 4-Star Yahya Abdul-Mateen II zusammen, um eine Bank auszurauben. Der Heist geht schief und ein Polizist wird angeschossen. Daraufhin nehmen ihn die Bankräuber als Geisel und rasen mit einem Krankenwagen durch Los Angeles, während Eiza González alles daran setzt, dem Cop am Leben zu halten.

Nach dem Netflix-Hit The Guilty: Erster Trailer zum neuen Action-Kracher mit Jake Gyllenhaal

Die Prämisse des Films klingt hochspannend. Der erste Trailer zu Ambulance untermauert mit adrenalingeladenen Bildern diesen Eindruck. Inszeniert wurde der Film von Action-Maestro Michael Bay, der zuletzt ebenfalls bei Netflix unterwegs war: In 6 Underground schickte er Ryan Reynolds durch einen nicht weniger explosiven Film.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ambulance schauen:

Ambulance - Trailer (English) HD

Ambulance basiert auf dem gleichnamigen dänischen Film aus dem Jahr 2005. Das Remake verlagert die Geschichte nach Los Angeles, behält das Grundkonzept aber bei: Die gesamte Handlung spielt an einem Tag und macht die Flucht mit dem Krankenwagen zum Aushängeschild des Films. Das Drehbuch der neuen Version stammt von Chuck-Co-Creator Chris Fedak, der bisher vor allem im Fernsehen unterwegs war.

Ambulance dürfte offiziell machen, was wir alle schon lange vermutet haben: Jake Gyllenhaal ist ein großer Fan des dänischen Kinos – und das nicht erst seit Ambulance und The Guilty. Schon das 2009 erschienene Drama Brothers, in dem er zusammen mit Tobey Maguire zu sehen ist, basiert auf einem Film aus Dänemark.

Ambulance startet am 17. Februar 2022 in den deutschen Kinos.

