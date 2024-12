Nach dem Netflix-Hit Our Little Secret bringt Lindsay Lohan einen ihrer größten Kino-Erfolge zurück

Lindsay Lohan erobert aktuell mit ihrem Weihnachtsfilm Our Little Secret die Netflix-Charts. Die Schauspielerin könnt ihr bald in der Fortsetzung eines ihrer größten Hits wiedersehen.

Passend zur Vorweihnachtszeit hat Netflix die romantische Komödie Our Little Secret ins Programm genommen, in der Mean Girls-Star Lindsay Lohan und Pretty Little Liars-Veteran Ian Harding verflossene Liebende zum Besten geben. Nach nur einem Tag kletterte der Streifen auf die Spitzenposition der Film-Charts bei Netflix und ließ andere Weihnachts-Hits wie The Merry Gentlemen und Hot Frosty hinter sich.

Wenn ihr euch nach Lindsay Lohan-Nachschub sehnt, dürft ihr euch jetzt schon freuen ‒ denn die Schauspielerin wird bald ins Kino zurückkehren. Sie wird in der Fortsetzung eines ihrer größten Hits zu sehen sein, in der sie einmal mehr an der Seite von Jamie Lee Curtis und The Merry Gentlemen-Star Chad Michael Murray spielt.

Nach Our Little Secret: Lindsay Lohan kehrt in Freakier Friday zu einer ihrer größten Rollen zurück

2003 tauschte Lindsay Lohan als rebellische Teenagerin in Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag mit ihrer Film-Mutter Jamie Lee Curtis die Körper und musste das Leben als Erwachsene meistern. Der Kultfilm aus dem Hause Disney zählt bis heute zu einem von Lohans größten Kino-Hits und wird von Fans nach wie vor geliebt.

Über 20 Jahre später kehren die beiden Stars für Freakier Friday gemeinsam vor die Kamera zurück. Was genau in der Fortsetzung passiert, wird noch unter Verschluss gehalten. Ein erstes Bild suggeriert jedoch, dass Curtis und Lohan als Mutter und Tochter noch einmal die Körper tauschen werden.

Neben Lohan, Curtis und Chad Michael Murray wird auch NCIS-Star Mark Harmon wieder mit von der Partie sein. Die Regie übernimmt Nisha Ganatra, die zuletzt mit den Feel-Good-Komödien Late Night und The High Note für Aufsehen sorgte.

Wann kommt Freakier Friday mit Lindsay Lohan ins Kino?

Die Dreharbeiten der Komödie sind im Juni dieses Jahres gestartet und mittlerweile abgeschlossen. Der Film wird uns nächsten Sommer in den Kinos erreichen. In Deutschland startet Freakier Friday am 7. August 2024 auf der großen Leinwand.

Wenn ihr euch bis dahin noch einmal den ersten Film anschauen wollt, findet ihr diesen exklusiv im Streaming-Abo bei Disney+. Our Little Secret läuft dagegen seit dem 27. November 2024 auf Netflix.