Nach Netflix-Überflieger: Jennifer Lawrence löst im ersten Trailer zu No Hard Feelings ein riesiges Internet-Rätsel

Jennifer Lawrence meldet sich mit einer frechen Komödie im Internet zurück. Der Trailer zu No Hard Feelings klärt zudem ein Rätsel, das in der vergangenen Tagen im Internet die Runde gemacht hat.

Nachdem Jennifer Lawrence zuletzt mit Don't Look Up (Netflix) und Causeway (Apple TV+) im Streaming-Bereich unterwegs war, kehrt sie mit ihrem neuen Film wieder auf die große Leinwand zurück. Sie spielt die Hauptrolle in No Hard Feelings, der neuen Komödie von Good Boys-Regisseur und Comedy-Experte Gene Stupnitsky.

No Hard Feelings: Erster Trailer zur derben Komödie mit Hollywood-Star Jennifer Lawrence

Im Mittelpunkt der Geschichte von No Hard Feelings befindet sich Maddie, sie sich als Uber-Fahrerin über Wasser hält. Als ihr Auto beschlagnahmt wird, steht sie vor einem großen Problem. Wie soll sie Geld verdienen, wenn ihr das entscheidende Mittel dazu fehlt? Kurzerhand beschließt sie, auf Alternativen zurückzugreifen.

Eine Anzeige auf Craigslist scheint die Lösung ihrer Probleme: Die wohlhabenden Eltern des schüchternen Percy suchen nach einem Date für ihren 19-jährigen Sohn, damit dieser entjungfert wird, bevor er aufs College geht. Besonders verlockend an dem Angebot: Ein Buick Regal, den Maddie dringend für ihre Uber-Tätigkeit gebrauchen kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu No Hard Feelings schauen:

No Hard Feelings - Red Band Trailer (English) HD

Die Prämisse von No Hard Feelings verspricht eine Komödie, die schamlos von ihrem R-Rating Gebrauch macht, und der Trailer löst dieses Versprechen direkt ein. Darüber hinaus wissen wir jetzt auch, was es mit der seltsamen Date Our Son-Werbung auf sich hat, die in den vergangenen Tagen auf Reddit und Co. die Runde gemacht hat.

Die Anzeige aus dem Film wurde tatsächlich auf verschiedenen Plattformen im Internet geschaltet. Es wurden sogar Zettel gedruckt und in diversen Großstädten in den USA verteilt. "Need a car? 'Date' our son" – so die Worte unter dem trostlosen Bild des Buick Regals, der auch im Trailer zu No Hard Feelings auftaucht.

Welche Eltern würden so etwas tun?! Wie viele Menschen im Internet vermutet haben, handelt es sich hierbei um einen Marketing-Stunt. Jetzt sind wir gespannt, ob der fertige Film mit der gleichen Hingabe umgesetzt wurde.

Wann startet No Hard Feelings im Kino?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. No Hard Feelings startet am 22. Juni 2023 in den deutschen Kinos. Neben Jennifer Lawrence gehören u.a. Matthew Broderick, Laura Benanti und The Bear-Star Ebon Moss-Bachrach zum Cast.

