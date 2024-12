Nach nur 48 Stunden bei Netflix: Neuer Platz 1 ist eine Thriller-Serie, die euch den Atem raubt

Eine brandneue Thriller-Serie mischt die Netflix-Charts auf. Schauspieler Colman Domingo wird darin in eine weitreichende Verschwörung verwickelt.

Nachdem Die Kaiserin mit ihrer 2. Staffel nun einige Zeit lang die Streaming-Charts der Netflix-Serien dominierte, ist jetzt ein Verschwörungs-Thriller auf Platz 1. Dabei handelt es sich um die Serie The Madness mit Colman Domingo (Euphoria, Rustin) in der Hauptrolle.

The Madness auf Netflix: Darum geht es in der Thriller-Serie

Muncie Daniels (Domingo) ist politische Medienpersönlichkeit und Autor. Als er sich in die Pocono-Berge zurückzieht, um einen Roman zu schreiben, wird er Zeuge eines Mordes, der ihm kurz darauf in die Schuhe geschoben wird. Bei dem Opfer handelt es sich um einen berüchtigten Rassisten einer White Supremacy-Gruppe. Doch während Daniels versucht, seinen Namen reinzuwaschen, muss er feststellen, dass seine Familie in Gefahr schwebt ... und die Verschwörung viel weitreichendere Implikationen hat.

Geschaffen wurde das Format von Stephen Belber (What We Do Next), Regie führten bei den acht Episoden von The Madness Clement Virgo (Brother), Quyen Tran (Ahsoka) und Jessica Lowrey (Heels). Online ist das Format seit dem 28. November 2024.

Auf Instagram freute sich Hauptdarsteller Colman Domingo merklich über den Erfolg seiner neuen Netflix-Serie – nicht zuletzt, weil seine Heimatstadt Philadelphia so authentisch repräsentiert ist:

Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Nr. 1 in weniger als 48 Stunden! Juhuu. Ich weiß die Liebe für die Serie wirklich zu schätzen. In einer Folge renne ich an meinem Elternhaus vorbei. In einem anderen habe ich im Park meiner Kindheit in West Philly gegrillt. Meine Showrunner und Regisseure waren großartig. Ich wollte durch Muncie Daniels etwas von meinem authentischen Philly darin haben.

