Nach Schock-Absetzung von The Acolyte: So geht die Star Wars-Geschichte trotzdem weiter

Nach dem Ende der ersten Staffel wurde die Star Wars-Serie The Acolyte bei Disney+ abgesetzt. Die Story wird trotzdem auf andere Art weitergehen.

Nach acht Folgen ist The Acolyte mit vielen offenen Fragen zu Ende gegangen. Antworten darauf wird es bei Disney+ nicht mehr geben, denn die Star Wars-Serie wurde nach Staffel 1 abgesetzt. Das bedeutet aber nicht, dass die Story aus dem Sci-Fi-Universum verloren ist. Stattdessen bekommen Fans eine The Acolyte-Fortsetzung der anderen Art.

Star Wars: The Acolyte soll mit mehreren Comic-Bänden fortgesetzt werden

Kürzlich sprach The Acolyte-Showrunnerin Leslye Headland darüber, dass eine 2. Staffel der Sternensaga-Serie kein Happy End für die Sith bereit gehalten hätte. Details zur Vorgeschichte zentraler The Acolyte-Charakter erfahren Fans voraussichtlich in Comic-Bänden, die auf der diesjährigen San Diego Comic-Con angekündigt wurden.

Laut Collider sollen der Wookie-Jedi-Meister Kelnacca und die Jedi-Ritterin Vernestra Rwoh eigene Comic-Ausgaben über deren Vergangenheit bekommen. Die Story rund um Kelnacca wird von Cavan Scott und Marika Cresta geschrieben, während Justina Ireland für Star Wars: The Acolyte: Wayseeker über Vernestra verantwortlich zeichnet.

Disney Kelnacca in Star Wars: The Acolyte

Wann die Comic-Bände aus dem The Acolyte-Universum erscheinen sollen, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Wie geht es mit Star Wars bei Disney+ weiter?

Nach The Acolyte steht der Start der nächsten Serie aus dem Star Wars-Universum schon fest. Am 3. Dezember 2024 erscheint die erste Folge von Skeleton Crew, in der Stars wie Jude Law mitspielen. Im Zentrum stehen die vier Kinder namens Fern (Ryan Kiera Armstrong), Neel (Robert Timothy Smith), Wim (Ravi Cabot-Conyers) und KB (Kyriana Kratter).

Schaut hier noch einen Trailer zu Star Wars: Skeleton Crew:

Skeleton Crew - S01 Trailer (Deutsch) HD

