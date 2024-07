Kommt The Acolyte Staffel 2? Schöpferin teast schon jetzt düsteren Schock für 2 Hauptfiguren

Wird es eine 2. Staffel von The Acolyte geben? Hier findet ihr die wichtigsten Infos, was bereits zur Star Wars-Fortsetzung bei Disney+ bekannt ist und warum zwei Hauptfiguren darin ein tragisches Schicksal erwarten wird.

Alle acht Episoden von The Acolyte, sind seit dem 17. Juli 2024 komplett bei Disney+, aber ein Serienfinale sieht anders aus. Die neue Star Wars-Serie lässt am Ende nicht nur zahlreiche Fragen offen, sondern bereitet mit zwei überraschenden Cameos auch eine dringend benötigte Fortsetzung vor. Aber wird es eine 2. Staffel überhaupt geben? Showrunnerin Leslye Headland hat auf jeden Fall schon einen Plan, wie es weitergeht. Achtung, Spoiler.

Wird es eine 2. Staffel von The Acolyte geben?

Nach Abschluss der 1. Staffel ist deutlich, dass The Acolyte nicht als Miniserie, sondern langfristige Erzählung angelegt ist, die sich über mehrere Seasons erstrecken kann. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Disney+ die Serie allerdings noch nicht offiziell verlängert.

Disney Werden wir Osha in einer 2. Staffel The Acolyte wiedersehen?

Im Interview mit Nerdist verrät die The Acolyte-Schöpferin Leslye Headland, dass es zwar Gespräche mit Disney über eine 2. Staffel gibt, jedoch bisher keine Entscheidung getroffen wurde. Wann über die Zukunft der Serie entschieden wird, kann sie ebenfalls noch nicht abschätzen.

Wann könnte The Acolyte Staffel 2 auf Disney+ starten?

Bis ein Urteil über The Acolyte Staffel 2 gefällt wird, könnte es noch dauern. Bei Ahsoka beispielsweise ließen sich Disney und Lucasfilm drei Monate Zeit, bis die Entwicklung einer Fortsetzung bestätigt wurde. Selbst wenn die Serie zügig verlängert wird, sollten sich Fans aber nicht auf eine zeitnahe Fortsetzung einstellen.

Die Produktion von Star Wars-Serien ist sehr zeitintensiv. Vergleichbare Blockbuster-Serien benötigen in der Regel fast zwei Jahre, bis eine Fortsetzung erscheint. Im Falle von Andor werden sogar knapp 3 Jahre zwischen den beiden Staffeln liegen. Mit dem Start einer 2. Staffel von The Acolyte sollten wir daher nicht vor 2026 rechnen.

"Eine bittersüße Tragödie": The Acolyte Staffel 2 hält kein Happy End für die Sith bereit

Am Ende der 1. Staffel wurde die Geschichte um die tragische Vergangenheit von Osha und Mae (Amandla Stenberg) sowie die Ereignisse auf Brendok abgeschlossen. Die Mordserie wurde dem toten Sol zugeschrieben, Mae wurde mit gelöschten Erinnerungen von den Jedi verhaftet und Osha schließt sich dem Fremden aka Qimir (Manny Jacinto) als Schülerin der dunklen Seite der Macht an.

Disney (K)ein Happy End für Osha und Qimir

Zwischen Osha und ihrem neuen Meister knistert es bereits gewaltig. Werden sie in Staffel 2 also zu einer Art Sith-Power-Couple? Fans sollten sich eher auf eine tragische Wendung ihrer Geschichte einstellen. Im Gespräch mit Indiewire verrät Leslye Headland dazu:

Auch wenn [Osha und der Fremde] dort stehen und in den Sonnenuntergang blicken, bereit, die Welt zu erobern, ist die Tragik, dass wir wissen, dass das nicht passiert. Wir wissen, dass es nur zwei [Sith] geben kann. Wir wissen, dass Plagueis dort ist. Wir wissen, dass diese beiden auf irgendeine Weise verdammt sind. Für mich ist es also eine bittersüße Tragödie, dieses ahnungsvolle Ende.

Die Rede ist natürlich von der Regel der Zwei. In der Star Wars-Lore etablierte sich innerhalb des im Geheimen agierenden Sith-Orden nach seiner scheinbaren Vernichtung die Vorschrift, dass es zu jedem Zeitpunkt immer nur zwei Sith geben darf: einen Meister und einen Schüler.

The Acolyte Staffel 2: Darth Plagueis und weitere offene Fragen

Mit dem Auftritt von Darth Plagueis kündigt sich somit bereits ein schreckliches Schicksal für Osha und den Fremden an. Denn die Star Wars-Historie gibt vor, dass Plagueis später einen Machtnutzer namens Sheev Palpatine zu seinem Schüler ernennt – und Intrigen und hinterlistige Morde sind keine Seltenheit bei den Sith. Schon Plagueis selbst tötete seinen Meister Darth Tenebrous, um dessen Platz als Meister einnehmen zu können.

Eine 2. Staffel von The Acolyte würde nun näher auf die komplizierten Meister-Schüler-Verhältnisse der Sith eingehen und muss dabei noch einige offene Fragen beantworten. Hier eine kleine Auswahl:

Werden wir mehr über frühere Sith erfahren?

Sind Plagueis und der Fremde wirklich Meister und Schüler?

Welche Ziele verfolgt Plagueis?

Was brachte den Fremden auf die Dunkle Seite und wer ist er wirklich?

Hatte ein Sith bei der Erschaffung von Osha und Mae seine Finger im Spiel?

Auch wenn wir noch nicht wissen, ob eine 2. Staffel kommt: Bisher hat uns The Acolyte noch nicht genug von der spannenden Geschichte der Sith erzählt, die ihre Existenz bis zu den Ereignissen der Prequel-Trilogie vor den Jedi geheim halten konnten. Und falls nicht in Serienform könnte dieses Kapitel der Star Wars-Historie zumindest in Buchform fortgesetzt werden.