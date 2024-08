Nach Schock-Ausstieg bei The Rookie gibt es direkt den Ersatz zu sehen: Erster Blick auf die zwei neuen Rollen

Ein Hauptdarsteller hat The Rookie noch vor Staffel 7 verlassen. Zwei neue Anwärter könnten Fans über den Verlust hinwegtrösten. Im Trailer kann man sie schon sehen.

Der Polizeidienst in Los Angeles ist kein Zuckerschlecken. Kein Wunder also, dass immer wieder geliebte Figuren aus The Rookie auf der Strecke bleiben. Im Falle von Tru Valentino und seiner Figur Aaron Thorsen trifft der überraschende Ausstieg die Fans allerdings besonders hart. Womöglich ist aber bereits doppelter Trost in Aussicht.

The Rookie Staffel 7 schickt für Tru Valentinos Abgang zwei neue Anwärter ins Rennen

Wie kürzlich bekannt wurde, wird es in Staffel 7 der Hit-Serie nämlich zwei neue Polizeianwärter geben: Miles (Deric Augustine) und Seth (Patrick Kelehe) werden im neuesten Trailer von Fan-Liebling Tim Bradford (Eric Winter) zusammengefaltet.

Schaut hier den neuesten Trailer zu The Rookie Staffel 7 auf Englisch:

Eigentlich gibt es für Fans Grund zur Freude. The Rookie-Star Valentino hat sich bereits zu seinem Ausstieg geäußert. Er stellte künftige Gastaufritte in Aussicht, sterben wird seine Figur also wohl eher nicht. Und die zwei Neuzugänge könnten nicht nur frische Perspektiven bieten, sondern geben Bradford auch Gelegenheit, den strengen Ausbilder zu markieren. Ohne Zweifel eine Entwicklung, die viele Fans nostalgisch an den Beginn der Serie zurückblicken lassen könnte.



Wie unter anderem ScreenRant berichtet, gibt es zwischen den beiden neuen Polizisten einige Unterschiede. Miles kommt ohne Vorerfahrungen in den Dienst, Seth hat offenbar bereits zwei Jahre in Texas als Ordnungshüter gearbeitet. Augustine und Kelehe sollen zunächst als wiederkehrende Gast-Stars ("recurring guest stars") auftreten.

Wann kommt The Rookie Staffel 7?

Staffel 7 von The Rookie wird gerade erst gedreht. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest. In den USA soll die 7. Staffel 2025 veröffentlicht werden. The Rookie lässt sich unter anderem bei WOW * streamen.

