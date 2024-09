Nach Schock-Ausstieg bei The Rookie: Tru Valentino macht Hoffnung, dass sein Abschied besser läuft als die beiden vor ihm

Schauspieler Tru Valentino wird nicht für die 7. Staffel von The Rookie zurückkehren. Seine Nachricht an die Fans lässt immerhin auf einen galanteren Ausstieg als bei seinen Vorgängern hoffen.

The Rookie verliert in der 7. Staffel einen Cop, der seit der 4. Season an Bord war und ab der 5. Staffel zur Hauptfigurenriege zählt: Tru Valentino aka Officer Aaron Thorsen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Serienstar die Dienstmarke an den Nagel hängt, weshalb Fans nicht grundlos nervös sind.

Talia Bishop (Afton Williamson) und Jackson West (Titus Makin Jr.) wurden nämlich alles andere als elegant aus der Serie geschrieben. Doch ein Instagram-Post von Valentino höchstpersönlich macht Hoffnung auf Besserung in dieser Hinsicht.



The Rookie-Aussteiger Tru Valentino macht Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Serienfigur

In seiner Nachricht an die Fans schreibt Valentino folgendes:

Ich werde die Zeit bei The Rookie immer in ehren halten, aber ich könnte nicht mehr gespannt darauf sein, was die Zukunft bereithält. Ich liebe die Freundschaften und Beziehungen, die ich dort formen konnte. Es war eine unglaubliche Gelegenheit, und ich bin froh, zumindest drei Staffeln gehabt zu haben. Danke an die besten Fans auf der Welt. Ich weiß, ich rede nicht viel, aber ich weiß euch alle sehr zu schätzen. Man weiß nie, wer vielleicht erneut im Mid-Wilshire-Präsidium auftaucht. Bis dahin, 7 Adam 19, hier spricht Officer Thorsen, over and out!

Klingt erstens so, als werde Aaron nicht einfach im Dienst draufgehen und zweiten so, als könne er sich hin und wieder bei Officer Nolan (Nathan Fillion) und Co. blicken lassen.

Fans ist vor allem noch das Kidnapping und die Ermordung von Officer West in schmerzhafter Erinnerung, für die laut Collider nicht einmal der Schauspieler engagiert wurde, um die Todesszene zu drehen. Stattdessen übernahm ein Stunt-Double den letzten Job des Serienpolizisten. Man könnte fast von einer "unehrenhaften Entlassung" sprechen.

Wann kommt die 7. Staffel von The Rookie?

Bis zur 7. und Aaron-losen Staffel von The Rookie müssen sich Fans noch etwas gedulden. Sie kommt erst 2025 zum US-Sender ABC und hat noch kein offizielles Startdatum. Bei Netflix liegen aktuell vier Staffeln von der Serie vor. Für die Seasons 5 und 6 muss man sich an die Streaming-Dienste WOW und Sky Go wenden.