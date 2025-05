Nach Schweinemett-Aktion: Stefan Raab sabotiert Giovanni Zarrellas neue Platte

Bei Du gewinnst hier nicht die Million sind die unterschiedlichsten Promis zu Gast. Diesmal wollte Italo-Sänger Giovanni Zarrella sein neues Album bewerben, was Raab jedoch sabotierte.

Die heutige Ausgabe von Du gewinnst hier nicht die Million steht ganz im Zeichen des Konklaves, denn Stefan Raab möchte in seiner Show den Papst wählen. Später tauchte auch Giovanni Zarrella auf, den Raab schon öfter ins Visier genommen hat.

Zarrella hatte für Raab eine Überraschung mitgebracht

Raab-Fans werden sich erinnern, dass der Entertainer bereits im Februar die Fanbox von Giovanni Zarrella ins Visier genommen hatte. Damals hat er seine Instagram-Follower dazu angestiftet, unter dem Post des Schlagersängers zu kommentieren, dass sie sich Schweinemett in der Fanbox wünschen. Daraufhin antwortete Zarrella mit einem ironischen Video.

Daher ließ sich Zarrella für seinen Besuch in Raabs Show eine besondere Überraschung einfallen. Ein Schweinemettbrot in der Fanbox. Das nahm der Entertainer dankend an, nachdem er schon erschöpft die Papstwahl absolviert hatte.

"Stefan, hör auf!": Raab leakte Inhalt seiner Box

Zarrella kam mit Raab ins Gespräch und erklärte, was sich in seiner Fanbox befindet. Neben einer Platte, einem Beutel und handsignierten Karten gibt es offenbar auch einen QR-Code, mit dem Fans eine persönliche Sprachnachricht des Schlagersängers erhalten.

Da die Extras streng limitiert sind, fand Raab es wohl witzig, den QR-Code in die Kamera zu halten, damit sich alle Zuschauer:innen das Geschenk sichern können. "Nein, nicht alle abscannen! Stefan, hör auf!”, schrie Zarrella, nachdem Raab den Code in die Kamera gehalten hatte. Doch das Unheil ist angerichtet und alle Zuschauenden der Show können sich Giovanni Zarrellas persönliche Sprachnachricht anhören, wenn sie möchten.

So könnt ihr Raabs Show schauen

Die Sendung Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL. Wer RTL+ abonniert hat, kann sich die neueste Folge schon 12 Stunden vorher anschauen.