RTL schickt diese zwei Männer für Die Bachelors 2025 ins Rennen – und gibt Start bekannt

Darauf haben Fans lange gewartet. RTL gibt endlich die beiden Männer und den Starttermin für Die Bachelors 2025 bekannt.

Seit über 13 Jahren verteilen Junggesellen bei Der Bachelor rote Rosen und suchen ihr große Liebe unter 20 Single-Damen. Im vergangenen Jahr wurde das Format angepasst und RTL wagte ein Experiment mit ihrer erfolgreichsten Datingshow: sie schickten zwei Bachelor parallel ins Rennen. Das Konzept hat sich offenbar ausgezahlt, denn auch in diesem Jahr gibt es Die Bachelors. Welche beiden Männer 2025 Rosen verteilen, erfahrt ihr hier.



Die Bachelors 2025: Zwei Kandidaten suchen die große Liebe

Zum zweiten Mal in der Geschichte von Der Bachelor gehen gleich zwei Männer auf die Suche nach ihrer Traumfrau. Wie RTL offiziell bestätigte, handelt es sich bei Die Bachelors um Martin Braun und Felix Stein.

Martin Braun

Martin Braun ist Versicherungs- und Finanzlagefachmann aus Troisdorf. Der sportliche Junggeselle mag Abenteuer und ist seit dreieinhalb Jahren solo. Er beschreibt sich selbst als hilfsbereiten und abenteuerlustigen Menschen. Der 35-Jährige ist ein Adrenalinjunkie und geht in seiner Rolle als zweifacher Mädchen-Vater voll auf. Martin war bereits verheiratet, doch die Ehe hielt nicht.

Felix Stein

Felix Stein ist 32 Jahre alt und aus Berlin. Beruflich ist er Fotograf, Creator für Sportler & Personalities. Mit seinen knapp 66.000 Followern auf Instagram dürfte Felix dem ein oder anderen Fan sogar bekannt vorkommen. Der Junggeselle ist sei fünf Jahren Single und ebenfalls wie Martin Vater. Aus seiner letzten Beziehung ging sein Sohn hervor, der Felix' ganzer Stolz ist.

Wann startet Die Bachelors 2025?

Lange müssen Fans nicht mehr warten, um Felix und Martin in Südafrika in Action zu sehen. Schon am 18. Juni startet die neue Staffel von Die Bachelors zur Primetime bei RTL. Zuschauer:innen können sich auf 10 brandneue Folgen freuen. Ab dem 11. Juni gibt es die Datingshow schon vorab auf RTL+ zu sehen.